Давайте отдыхать в Латгалии! Внезапное предложение Домбравы

"Не стоит поддаваться страху. Латвия в целом очень безопасная страна. Сегодня я был в Зилупе, расположенном всего в нескольких километрах от границы с Россией. Помимо могил советских солдат, которые до сих пор похоронены в центре города, а не на кладбищах, город в целом хорошо благоустроен и имеет очень развитую инфраструктуру для детей и молодежи. Зилупе — часть Латвии — если вы планируете путешествовать по Латвии на Пасху, то я рекомендую посетить наши восточные города. Это станет хорошей поддержкой для местного бизнеса, для которого последние несколько лет были непростыми", - написал Домбрава.

В комментариях снова подняли языковой вопрос и спросили Домбраву, сколько жителей Зилупе смогли поговорить с ним на латышском. Однако прежде, чем депутат ответил, под публикаций отписались сами местные жители и сообщили, что отлично владеют госязыком. Но часто предпочитают для общения латгальский.

Люди также напомнили депутату, что отдыхать в Латвии дороже, чем в Турции. А до Зилупе из-за цен на топливо, скоро и вовсе нельзя будет доехать.