Рак кожи: как пройти сквозь игольное ушко? 30 марта, 2026

Смерть от меланомы можно исключить на 99%, если регулярно (как посоветует врач) проходить профилактическую проверку кожи с использованием аппарата FotoFainder ATBM.

Рак кожи является одной из наиболее распространенных форм онкодиагнозов в Европе и Америке. Особенно опасна меланома, которая быстро дает метастазы, а поэтому очень многое в деле лечения и продолжительности жизни пациента зависит от того, как быстро выявлена проблема.

По статистике Американского онкологического общества, в США на меланому приходится 6% новых случаев рака у мужчин и 5% новых случаев рака у женщин. При этом у мужчин в возрасте 49 лет и младше вероятность развития меланомы выше, чем любого другого вида рака, за исключением рака толстой и прямой кишки*. Думается, у нас похожая ситуация.

А вы проверяли свою кожу?

Специалисты считают, что увеличение количества больных в северных странах связано с появившейся возможностью у населения чаще отдыхать на курортах и загорать на солнце. А солнечные ожоги — один из доказанных факторов риска развития меланомы. Рискуют все, кто любит загорать без защиты, и люди, работающие на открытом воздухе. Глобальное британское исследование показало, что около 86% меланомы может быть связано с воздействием ультрафиолетового (УФ) солнечного излучения**.

В кабинете сертифицированного врача-дерматолога клиники BALTA Ирины Карповой не так давно был такой разговор...

– Доктор, вот это крохотное «пятнышко» может мне угрожать смертью? - обращается к врачу пациент, крепкий мужчина 60 лет, строитель-дорожник.

– Уже нет. Мы успели обнаружить, как я говорю, спящую меланому в том ее зачаточном состоянии, когда она еще не смогла ничего натворить в вашем организме. Считайте, вы прошли сквозь игольное ушко… В любом случае нам удалось предвосхитить серьезную проблему.

Ирина Карпова говорит, что считает проверку кожи на предмет разных родинок, бородавок, непонятных пятнышек, которую она проводит в клинике BALTA с помощью самой современной диагностической аппаратуры, доступным чудом сегодняшней медицины.

«Рак кожи является одной из наиболее распространенных форм онкодиагнозов в Латвии и во всей Европе, в том числе Северной, – объясняет врач. – Особенно опасна меланома – злокачественная опухоль, которая развивается из пигментных клеток-меланоцитов. Чаще всего она возникает на коже, реже на глазах. Это один из самых агрессивных видов рака кожи, печально известный тем, что быстро дает метастазы в организме.

Меланома на первой стадии локализована на коже, а потом раковые клетки резво распространяются по всему организму, поэтому лечение сложное и долгое. Чем раньше выявляется меланома, тем больше вероятность успеха в лечении.

Если меланому удалось выявить на ранней стадии, чаще всего ее можно полностью удалить. По мере того как заболевание прогрессирует, шансы на успешное лечение значительно снижаются. Не хочу никого пугать, но меланома ежегодно становится причиной гибели от 60 до 70 человек в нашей стране».

Тревожит тенденция: проблема рака кожи молодеет – диагноз все чаще встречается не только у людей после 30, но и у подростков и даже детей.

Суперглаз не помешает...

Доктор показывает, как действует FotoFinder ATBM - Automated Total Body Mapping (FotoFinder c автоматизированным цифровым картированием всего тела) – инновационный немецкий аппарат для видеодерматоскопии с привлечением искусственного интеллекта. Этот современный помощник дерматолога делает снимки всей поверхности кожи пациента и составляет «карту родинок» (и не только родинок!). От его ока ничего не ускользает, даже совсем крохотное пятнышко. Полученные данные анализирует обученный искусственный интеллект, к тому же сличая их с огромнейшей библиотекой уже имеющихся в его памяти изображений, и все сохраняется в персональной базе данных. В будущем исследование можно повторять так часто, как рекомендует дерматолог, и видеть состояние новообразований кожи в динамике.

«Система FotoFinder позволяет обнаруживать подозрительные родинки и злокачественные новообразования даже на самых ранних стадиях, тем самым сохраняя здоровье, а порой и жизнь! Умный FotoFinder обеспечивает сверхточное увеличение: аппарат увеличивает изображение в десятки и сотни раз, позволяя рассмотреть и зафиксировать малейшие изменения, невидимые глазу. Система автоматически оценивает степень риска и информирует врача, какие пигментные пятна и невусы лучше удалить. Конечно, доктор, получив эти данные, параллельно оценивает ситуацию, перепроверяя данные аппарата и делая общие выводы из своего опыта и знаний. Международные эксперты признают этот метод диагностики рака кожи и меланомы самым совершенным».

Дерматолог Ирина Карпова считает, что накануне пляжного сезона, а также активных дачных и вообще весенне-летних работ на земельных участках каждому надо проверить кожу у дерматолога. Если пятен на теле очень мало, можно это сделать при помощи глаз врача и дерматоскопа - тоже умного аппарата, который помогает выявить неблагополучные родинки и пятнышки.

«Людям из группы риска я предлагаю пройти исследование на аппарате FotoFinder - просто потому, что это высшая степень надежности проверки кожи всего тела человека сразу. Мы имеем объективную оценку: аппарат анализирует структуру новообразования буквально с ювелирной точностью. Как правило, процедура диагностики с FotoFinder занимает не более пяти - пятнадцати минут. Но этот короткий отрезок времени может спасти вас от сильного стресса, долгого лечения и плохого прогноза на будущее. Важно, что эта революционная автоматизированная система нацелена на выявление склонных к перерождению новообразований кожи всего тела и, соответственно, меланомы и других видов рака кожи», - уточняет доктор.

До начала сезона активного ультрафиолета осталось не более месяца – подумайте, стоит ли рисковать и идти в лето, не проверив свои родинки на благонадежность?

В клинике BALTA побывал Виктор СЕРГЕЕВ

