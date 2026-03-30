Перевели часы — и всё поехало? Вот что на самом деле делает с вами этот «один час»

Редакция PRESS 30 марта, 2026 13:17

Кажется, всего один час. Но организм так не думает.

После перевода часов многие ловят странное состояние:
не выспался, нет энергии, настроение «плывёт», а привычный ритм как будто сбился.

И это не совпадение.

Наше тело живёт по внутренним часам — и они зависят от света, сна и даже времени приёма пищи. Когда время резко сдвигается, возникает эффект, который специалисты называют «социальным джетлагом».

То есть вы вроде никуда не летали — а ощущение как после перелёта.

Что происходит на практике:

— сложнее проснуться утром
— днём тянет в сон
— вечером, наоборот, не уснуть
— аппетит «съезжает»
— настроение становится нестабильным

И есть ещё один неожиданный эффект.

Сбивается не только сон, но и пищеварение. Организм «ждёт» еду по старому времени — и реагирует на новый график как на стресс.

Особенно тяжело весной — когда час не добавляют, а забирают.

Но есть и хорошая новость.

Большинство людей адаптируются — обычно за несколько дней. Кому-то нужно чуть больше времени.

Поэтому если в эти дни ты:
забываешь, что хотел сделать
залипаешь в кофе
или ловишь странную усталость

это не «ленивый режим».

Это просто один час, который оказался важнее, чем казалось.

Комментарии (0)

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM
Потому и занимаются таким свинством: Иябс подозревает Россию
«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике
Никаких больше мопедов на тротуарах: вводятся новые правила

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

Не соответствует Сатвертсме: принято решение по вопросу о языках нацменьшинств в LSM

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Цены на топливо возьмут под контроль: продавцам грозит новый «солидарный» налог

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Там нечем было делиться: Рижская дума — о подозрении в коррупции на променаде Мукусалас

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Тяжелые пролежни и недостаточное питание: почему молодая женщина умерла в центре соцухода?

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

Могут ли коллекторы звонить родственникам должника и требовать долг?

-Мой брат набрал быстрых кредитов, а теперь не может вернуть долги и скрывается от коллекторов. Так теперь они звонят мне и просят сообщить, где он, и дать его номер телефона. Разве я должна сообщать? И вообще, имеют ли они право мне звонить с такими вопросами? Я не знаю, откуда они взяли мой номер телефона. На этот вопрос они мне говорят, что якобы брат дал мой номер и что, мол, я могу долг вернуть за него. Я ничего такого не говорила ему и не собиралась за него платить. У него своя жизнь, у меня – своя, и никаких бумаг за него я не подписывала. Как мне отвечать этим кредиторам, чтобы они перестали мне звонить?

