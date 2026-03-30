Перевели часы — и всё поехало? Вот что на самом деле делает с вами этот «один час»

После перевода часов многие ловят странное состояние:
не выспался, нет энергии, настроение «плывёт», а привычный ритм как будто сбился.
И это не совпадение.
Наше тело живёт по внутренним часам — и они зависят от света, сна и даже времени приёма пищи. Когда время резко сдвигается, возникает эффект, который специалисты называют «социальным джетлагом».
То есть вы вроде никуда не летали — а ощущение как после перелёта.
Что происходит на практике:
— сложнее проснуться утром
— днём тянет в сон
— вечером, наоборот, не уснуть
— аппетит «съезжает»
— настроение становится нестабильным
И есть ещё один неожиданный эффект.
Сбивается не только сон, но и пищеварение. Организм «ждёт» еду по старому времени — и реагирует на новый график как на стресс.
Особенно тяжело весной — когда час не добавляют, а забирают.
Но есть и хорошая новость.
Большинство людей адаптируются — обычно за несколько дней. Кому-то нужно чуть больше времени.
Поэтому если в эти дни ты:
забываешь, что хотел сделать
залипаешь в кофе
или ловишь странную усталость
это не «ленивый режим».
Это просто один час, который оказался важнее, чем казалось.