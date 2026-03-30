Перевели часы — и всё поехало? Вот что на самом деле делает с вами этот «один час»

После перевода часов многие ловят странное состояние:

не выспался, нет энергии, настроение «плывёт», а привычный ритм как будто сбился.

И это не совпадение.

Наше тело живёт по внутренним часам — и они зависят от света, сна и даже времени приёма пищи. Когда время резко сдвигается, возникает эффект, который специалисты называют «социальным джетлагом».

То есть вы вроде никуда не летали — а ощущение как после перелёта.

Что происходит на практике:

— сложнее проснуться утром

— днём тянет в сон

— вечером, наоборот, не уснуть

— аппетит «съезжает»

— настроение становится нестабильным

И есть ещё один неожиданный эффект.

Сбивается не только сон, но и пищеварение. Организм «ждёт» еду по старому времени — и реагирует на новый график как на стресс.

Особенно тяжело весной — когда час не добавляют, а забирают.

Но есть и хорошая новость.

Большинство людей адаптируются — обычно за несколько дней. Кому-то нужно чуть больше времени.

Поэтому если в эти дни ты:

забываешь, что хотел сделать

залипаешь в кофе

или ловишь странную усталость

это не «ленивый режим».

Это просто один час, который оказался важнее, чем казалось.