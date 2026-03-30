Самокатам на тротуарах больше ездить нельзя: уже с 1 апреля

В целях защиты более уязвимых участников дорожного движения установлены более строгие требования для велосипедистов и водителей электросамокатов при передвижении по тротуарам, пешеходным переходам и пешеходным дорожкам. В частности, электросамокатам движение по тротуарам запрещено, сообщает Lsm+.

Кроме того с 1 апреля 2026 года платформы по аренде автомобилей и скутеров перед началом поездки должны будут убедиться, что клиент достиг нужного возраста, имеет водительские права и находится в трезвом состоянии. Такие поправки к Закону о дорожном движении в четверг, 6 ноября, в окончательном чтении одобрил Сейм.

Сервисы аренды будут обязаны проверять через приложение или сайт возраст пользователя, наличие у него водительских прав и проводить тест на реакцию — чтобы исключить случаи, когда человек находится под воздействием алкоголя или наркотиков.

Если компания не обеспечит эти проверки, ей грозит штраф — от 70 до 350 евро.