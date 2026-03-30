Самокатам на тротуарах больше ездить нельзя: уже с 1 апреля

Редакция PRESS 30 марта, 2026 12:21

Новости Латвии

С 1 апреля этого года вступают в силу утвержденные Кабинетом министров поправки к Правилам дорожного движения. Изменение которое почувствуют все пешеходы - запрет на движение электросамокатам по тротуарам.

В целях защиты более уязвимых участников дорожного движения установлены более строгие требования для велосипедистов и водителей электросамокатов при передвижении по тротуарам, пешеходным переходам и пешеходным дорожкам. В частности, электросамокатам движение по тротуарам запрещено, сообщает Lsm+.

Кроме того с 1 апреля 2026 года платформы по аренде автомобилей и скутеров перед началом поездки должны будут убедиться, что клиент достиг нужного возраста, имеет водительские права и находится в трезвом состоянии. Такие поправки к Закону о дорожном движении в четверг, 6 ноября, в окончательном чтении одобрил Сейм.

Сервисы аренды будут обязаны проверять через приложение или сайт возраст пользователя, наличие у него водительских прав и проводить тест на реакцию — чтобы исключить случаи, когда человек находится под воздействием алкоголя или наркотиков.

Если компания не обеспечит эти проверки, ей грозит штраф — от 70 до 350 евро.

Комментарии (0)

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM
Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

Наличными максимум 750 евро на счёт? Минфин вносит изменения
Наличными максимум 750 евро на счёт? Минфин вносит изменения

«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике
«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике

Три минуты — и минус миллионы! В Италии украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Три минуты. Этого оказалось достаточно.

Никаких больше мопедов на тротуарах: вводятся новые правила

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

Не соответствует Сатвертсме: принято решение по вопросу о языках нацменьшинств в LSM

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Цены на топливо возьмут под контроль: продавцам грозит новый «солидарный» налог

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Там нечем было делиться: Рижская дума — о подозрении в коррупции на променаде Мукусалас

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Тяжелые пролежни и недостаточное питание: почему молодая женщина умерла в центре соцухода?

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

