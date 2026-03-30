Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

"Международное право не даёт нацменьшинствам чётких гарантий доступа к общественным СМИ, у государства есть довольно большая свобода действий. Поэтому было особенно интересно, как взвесит интересы латвийский суд.

Что касается русского языка, суд продолжил линию, что русский язык существенно отличается от других языков нацменьшинств в Латвии в силу своей самодостаточности, поэтому для защиты и укрепления идентичности русского языка господдержка не нужна (это может отразиться, например, и в подходе КС к регулированию НДС для книг и прессы). Тут можно спорить о том, является ли информация в частных СМИ сопоставимой с информацией в общественных, а также о том, изменится ли подход, если свобода действий частных СМИ будет ограничена в смысле языка. Но пока так - суд считает, что настолько много русского не нужно.

С другой стороны, суд не приветствует и полный отказ от русского. Хотя содержание на нём и не является необходимым для идентичности, но нужно для безопасности - противодействует дезинформации. Это определённое нововведение - раньше (например, в деле о языке предвыборной агитации) КС считал наоборот - чем меньше на русском, тем лучше для безопасности. Посмотрим, как этот тезис будет развиваться дальше, и как Сейм будет проводить различия между русским языком "для идентичности" и "для безопасности".

Для других нацменьшинств вердикт суда - это победа. КС признал, что у государства есть обязанность обеспечить доступ к общественным СМИ. Опять же, можно спорить, является ли идентичность всех нацменьшинств в Латвии столь завязанной на своём языке, и можно ли в рамках доступа к общественным СМИ требовать содержания не на своём языке, а на латышском или русском. Решать опять-таки Сейму при разработке нового регулирования.

Ну и обычный тезис - что никакие мероприятия в пользу языков нацменьшинств не могут угрожать статусу латышского как государственного. Тут два небольших новых фактора. Во-первых, КС указал, что ссылка на статус государственного языка в преамбуле Конституции не является декларативной - это правовая норма (с этим спорил Сейм). По мнению КС, статья 4 Конституции утверждает, что латышский язык является государственным, а преамбула - что единственным государственным. Во-вторых, КС указал, что государство не может регулировать и не регулирует использование языка в частном общении между частными лицами. Посмотрим, повлияет ли этот на тезис на желание некоторых политических сил регулировать использование языка в частном общении", - отмечает Димитров.