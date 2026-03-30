Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 30. Марта Завтра: Igmars, Ilgmars, Nanija
Доступность

Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

Редакция PRESS 30 марта, 2026 13:41

Важно

Facebook

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

"Международное право не даёт нацменьшинствам чётких гарантий доступа к общественным СМИ, у государства есть довольно большая свобода действий. Поэтому было особенно интересно, как взвесит интересы латвийский суд.

Что касается русского языка, суд продолжил линию, что русский язык существенно отличается от других языков нацменьшинств в Латвии в силу своей самодостаточности, поэтому для защиты и укрепления идентичности русского языка господдержка не нужна (это может отразиться, например, и в подходе КС к регулированию НДС для книг и прессы). Тут можно спорить о том, является ли информация в частных СМИ сопоставимой с информацией в общественных, а также о том, изменится ли подход, если свобода действий частных СМИ будет ограничена в смысле языка. Но пока так - суд считает, что настолько много русского не нужно.

С другой стороны, суд не приветствует и полный отказ от русского. Хотя содержание на нём и не является необходимым для идентичности, но нужно для безопасности - противодействует дезинформации. Это определённое нововведение - раньше (например, в деле о языке предвыборной агитации) КС считал наоборот - чем меньше на русском, тем лучше для безопасности. Посмотрим, как этот тезис будет развиваться дальше, и как Сейм будет проводить различия между русским языком "для идентичности" и "для безопасности".

Для других нацменьшинств вердикт суда - это победа. КС признал, что у государства есть обязанность обеспечить доступ к общественным СМИ. Опять же, можно спорить, является ли идентичность всех нацменьшинств в Латвии столь завязанной на своём языке, и можно ли в рамках доступа к общественным СМИ требовать содержания не на своём языке, а на латышском или русском. Решать опять-таки Сейму при разработке нового регулирования.

Ну и обычный тезис - что никакие мероприятия в пользу языков нацменьшинств не могут угрожать статусу латышского как государственного. Тут два небольших новых фактора. Во-первых, КС указал, что ссылка на статус государственного языка в преамбуле Конституции не является декларативной - это правовая норма (с этим спорил Сейм). По мнению КС, статья 4 Конституции утверждает, что латышский язык является государственным, а преамбула - что единственным государственным. Во-вторых, КС указал, что государство не может регулировать и не регулирует использование языка в частном общении между частными лицами. Посмотрим, повлияет ли этот на тезис на желание некоторых политических сил регулировать использование языка в частном общении", - отмечает Димитров.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Наличными максимум 750 евро на счёт? Минфин вносит изменения
Важно

Наличными максимум 750 евро на счёт? Минфин вносит изменения

Скандал в ЦИК: обнаружилась фиктивная сотрудница, помогавшая мужу не платить алименты
Важно

Скандал в ЦИК: обнаружилась фиктивная сотрудница, помогавшая мужу не платить алименты (1)

«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике
Важно

«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Три минуты — и минус миллионы! В Италии украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Всюду жизнь 14:25

Всюду жизнь 0 комментариев

Три минуты. Этого оказалось достаточно.

Три минуты. Этого оказалось достаточно.

Читать
Загрузка

Никаких больше мопедов на тротуарах: вводятся новые правила

Важно 14:21

Важно 0 комментариев

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

Читать

Не соответствует Сатвертсме: принято решение по вопросу о языках нацменьшинств в LSM

Новости Латвии 14:16

Новости Латвии 0 комментариев

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Читать

Цены на топливо возьмут под контроль: продавцам грозит новый «солидарный» налог

Важно 14:03

Важно 0 комментариев

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Читать

Там нечем было делиться: Рижская дума — о подозрении в коррупции на променаде Мукусалас

Новости Латвии 13:50

Новости Латвии 0 комментариев

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Читать

Тяжелые пролежни и недостаточное питание: почему молодая женщина умерла в центре соцухода?

Важно 13:43

Важно 0 комментариев

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Читать