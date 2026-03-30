По информации, полученной редакцией Inc Baltics, руководитель CVK Марис Звиедрис ранее, будучи главой Рижской городской избирательной комиссии, заключал договоры с Илзе Берзиней на оказание IT-услуг. Реально всю работу выполнял её партнёр Янис Фрейманис — должник по алиментам. Сейчас Берзиня официально оформлена в CVK по трудовому договору, однако никаких работ не выполняет: у неё нет ни профильного образования, ни опыта в IT-сфере. Женщина работает в сфере гостеприимства и вместе с Фрейманисом владеет гостевым домом «Ārpus laika» и компанией по производству террасной мебели.

Журналисты обнаружили как минимум четыре договора, заключённые с Берзиней в Рижской комиссии CVK:

VK-24-55-lī (10.05.2024)

VK-23-147-lī (07.12.2023)

VK-22-543-lī и VK-22-125-lī (2022 год)

Информацию подтвердили два разных источника внутри CVK.

При попытке получить официальный комментарий Марис Звидрис сначала заявил, что таких договоров не было, потом изменил позицию, сказав, что Берзиня «оказывает услуги по улучшению избирательных систем» и работает в комиссии дольше его самого. Сама Берзиня на вопрос о своих обязанностях ответить не смогла и переадресовала журналиста к руководителю.

Кроме того, на сайте CVK нет контактных данных Берзини, а письмо, отправленное на её рабочий адрес, вернулось с пометкой «такого адреса не существует».

Ситуация вызывает серьёзные вопросы о возможном использовании бюджетных средств и фиктивном трудоустройстве в ключевом государственном органе, отвечающем за проведение выборов.

Народ тут же стал обсуждать ситуацию в соцсетях и высказывать опасения по поводу того, сколько ещё таких людей-невидимок работает в Центральной избирательной комиссии. И какой доступ они имеют к возможным манипуляциям в голосами избирателей.

Tur vēl jautajums cik tādi freimaņi, kuri nav nevienā oficiālā vēlēšanu iecirkņu komisiju sastāvā tā vienkārši vazājas pa vēlēšanu iecirkņiem un pielabo vēlēšanu rezultātus? Ar apliecīb - CVK vadītāja Zviedra draugs. — Diego Mustafa (@DiegoMustafa5) March 28, 2026

"Остается вопрос: сколько таких фрейманисов, не входящих ни в одну официальную комиссию по выборам, просто бродят по избирательным участкам и фальсифицируют результаты выборов? С соответствующим бейджиком - друг руководителя CVKЗвидриса", - размышляет Диего Мустафа.

@darbainspekcija, šis nu gan būtu Jūsu atbildības jautājums, mnprt. Fiktīvā nodarbinātība. Jeb valsts pārvaldi Jūs nekontrolējat,- savējie taču? — Juris Visockis (@VisockisJuris) March 28, 2026

"@darbainspekcija Это будет вашей ответственностью, на мой взгляд. Фиктивная занятость. Или вы не контролируете государственную администрацию, — ведь это ваши люди, да?", - написал Юрис Высоцкис.