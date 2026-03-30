Скандал в ЦИК: обнаружилась фиктивная сотрудница, помогавшая мужу не платить алименты (1)

Редакция PRESS 30 марта, 2026 11:46

Центральная избирательная комиссия (CVK) Латвии, по всей видимости, трудоустроила фиктивную сотрудницу, чтобы её гражданский муж мог избежать повышенных выплат алиментов на ребёнка, пишет Inc Baltics.

По информации, полученной редакцией Inc Baltics, руководитель CVK Марис Звиедрис ранее, будучи главой Рижской городской избирательной комиссии, заключал договоры с Илзе Берзиней на оказание IT-услуг. Реально всю работу выполнял её партнёр Янис Фрейманис — должник по алиментам. Сейчас Берзиня официально оформлена в CVK по трудовому договору, однако никаких работ не выполняет: у неё нет ни профильного образования, ни опыта в IT-сфере. Женщина работает в сфере гостеприимства и вместе с Фрейманисом владеет гостевым домом «Ārpus laika» и компанией по производству террасной мебели.

Журналисты обнаружили как минимум четыре договора, заключённые с Берзиней в Рижской комиссии CVK:

VK-24-55-lī (10.05.2024)
VK-23-147-lī (07.12.2023)
VK-22-543-lī и VK-22-125-lī (2022 год)

Информацию подтвердили два разных источника внутри CVK.

При попытке получить официальный комментарий Марис Звидрис сначала заявил, что таких договоров не было, потом изменил позицию, сказав, что Берзиня «оказывает услуги по улучшению избирательных систем» и работает в комиссии дольше его самого. Сама Берзиня на вопрос о своих обязанностях ответить не смогла и переадресовала журналиста к руководителю.

Кроме того, на сайте CVK нет контактных данных Берзини, а письмо, отправленное на её рабочий адрес, вернулось с пометкой «такого адреса не существует».

Ситуация вызывает серьёзные вопросы о возможном использовании бюджетных средств и фиктивном трудоустройстве в ключевом государственном органе, отвечающем за проведение выборов.

Народ тут же стал обсуждать ситуацию в соцсетях и высказывать опасения по поводу того, сколько ещё таких людей-невидимок работает в Центральной избирательной комиссии. И какой доступ они имеют к возможным манипуляциям в голосами избирателей.

"Остается вопрос: сколько таких фрейманисов, не входящих ни в одну официальную комиссию по выборам, просто бродят по избирательным участкам и фальсифицируют результаты выборов? С соответствующим бейджиком - друг руководителя CVKЗвидриса", - размышляет Диего Мустафа.

"@darbainspekcija Это будет вашей ответственностью, на мой взгляд. Фиктивная занятость. Или вы не контролируете государственную администрацию, — ведь это ваши люди, да?", - написал Юрис Высоцкис.

Три минуты. Этого оказалось достаточно.

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

