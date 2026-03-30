Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 30. Марта Завтра: Igmars, Ilgmars, Nanija
Доступность

Почти даром: 1 апреля билет в Рижский зоопарк будет стоить 1 евро

© LETA 30 марта, 2026 07:46

0 комментариев

1 апреля каждый сможет посетить Рижский зоопарк за символическую плату в один евро, сообщила агентству LETA руководитель маркетингового проекта зоопарка Роберта Трейя.

Учитывая, что интерес к этому предложению может быть особенно высок, посетителям рекомендуется приобретать билеты заранее онлайн на сайте зоопарка, чтобы избежать очередей в кассе.

Кроме того,  1 апреля мы продлеваем часы работы зоопарка: касса будет открыта до 20:00, внутренние экспозиции — до 20:30, а прогулки по территории зоопарка будут возможны до 21:00.

Уже сообщалось, что зоопарк ежегодно посещают около 300 000 человек.

По данным «Firmas.lv», оборот муниципального ООО «Rīgas Nacionalais Zooloģiskais dārzs» в 2024 году составил 5 423 342 евро, а прибыль – 14 828 евро. Данные за прошлый год пока не обнародованы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Потому и занимаются таким свинством: Иябс подозревает Россию
Важно

Скандал в ЦИК: обнаружилась фиктивная сотрудница, помогавшая мужу не платить алименты
Важно

Наличными максимум 750 евро на счёт? Минфин вносит изменения
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Никаких больше мопедов на тротуарах: вводятся новые правила

14:21

Важно 0 комментариев

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

Читать
Загрузка

Не соответствует Сатвертсме: принято решение по вопросу о языках нацменьшинств в LSM

Новости Латвии 14:16

Новости Латвии 0 комментариев

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Читать

Цены на топливо возьмут под контроль: продавцам грозит новый «солидарный» налог

14:03

Важно 0 комментариев

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Читать

Там нечем было делиться: Рижская дума — о подозрении в коррупции на променаде Мукусалас

Новости Латвии 13:50

Новости Латвии 0 комментариев

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Читать

Тяжелые пролежни и недостаточное питание: почему молодая женщина умерла в центре соцухода?

13:43

Важно 0 комментариев

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Читать

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

13:41

Важно 0 комментариев

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

Читать

Могут ли коллекторы звонить родственникам должника и требовать долг?

Юридическая консультация 13:37

Юридическая консультация 0 комментариев

-Мой брат набрал быстрых кредитов, а теперь не может вернуть долги и скрывается от коллекторов. Так теперь они звонят мне и просят сообщить, где он, и дать его номер телефона. Разве я должна сообщать? И вообще, имеют ли они право мне звонить с такими вопросами? Я не знаю, откуда они взяли мой номер телефона. На этот вопрос они мне говорят, что якобы брат дал мой номер и что, мол, я могу долг вернуть за него. Я ничего такого не говорила ему и не собиралась за него платить. У него своя жизнь, у меня – своя, и никаких бумаг за него я не подписывала. Как мне отвечать этим кредиторам, чтобы они перестали мне звонить?

Читать