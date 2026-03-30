Жители сами виноваты, что цены на электричество высокие: энергетики

Редакция PRESS 30 марта, 2026 17:18

Мнения 1 комментариев

По данным опроса Альянса возобновляемой энергии Латвии (LAEA) и Norstat, жителей Латвии больше всего беспокоят шум ветропарков (52%), возможное влияние на здоровье (48%), а также на животных (42%) и птиц (41%). Лишь 12% заявили, что такие проекты их совсем не тревожат.

В альянсе отмечают, что сами по себе эти опасения не были бы проблемой, если бы не влияли на решения государства и развитие энергетики. На практике именно из-за них проекты ветроэнергетики нередко откладываются или отклоняются. В итоге доля ветра в производстве электроэнергии в Латвии остаётся около 3%, тогда как в Европе — в среднем около 19%, а, например, в Дании — до 50%.

«Именно здесь проявляется связь с ценами на электроэнергию, — считают в LAEA. — Если в стране не хватает собственных мощностей по производству дешёвой электроэнергии, дефицит покрывается за счёт импорта или более дорогих ресурсов. Это означает большую зависимость от внешних рынков и более высокий риск ценовых колебаний — именно так произошло в 2022 году в контексте войны в Украине. В свою очередь страны, которые развивают возобновляемые источники энергии, снижают эту зависимость. Например, в Литве ветер уже обеспечивает около 33% электроэнергии, и это помогает сократить потребность в импорте и влияние внешних цен».

При этом подчёркивается, что «простая формула “больше ветра — ниже цена” напрямую не подтверждается.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии
«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии

Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня
Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня

Образ Латвии создают депутаты-вредители, а сами латыши — вежливые: Божена Рынска
Образ Латвии создают депутаты-вредители, а сами латыши — вежливые: Божена Рынска (4)

«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении (1)

«Латвия — худшее место, где я был», — отозвался о нас кругосветный путешественник Jojo Travels. А вот другому приезжему – аргентинцы – Латвия безумно понравилась. Об этом рассказала в ФБ его подруга Ириса Видауска.

«Латвия — худшее место, где я был», — отозвался о нас кругосветный путешественник Jojo Travels. А вот другому приезжему – аргентинцы – Латвия безумно понравилась. Об этом рассказала в ФБ его подруга Ириса Видауска.

Иранская баллистическая ракета сбита силами НАТО над Турцией (1)

Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Мерц попросил 80% беженцев из Сирии вернуться на родину (1)

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал прибывших из Сирии беженцев вернуться в свою страну и помочь в послевоенном восстановлении их страны. В течение ближайших трех лет "около 80 процентов" из примерно миллиона сирийцев, нашедших убежище в Германии в период правления режима Башара Асада, должны вернуться на родину, заявил Мерц в понедельник, 30 марта, на совместной пресс-конференции с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Берлине.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал прибывших из Сирии беженцев вернуться в свою страну и помочь в послевоенном восстановлении их страны. В течение ближайших трех лет "около 80 процентов" из примерно миллиона сирийцев, нашедших убежище в Германии в период правления режима Башара Асада, должны вернуться на родину, заявил Мерц в понедельник, 30 марта, на совместной пресс-конференции с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Берлине.

«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии (1)

Украина выразила сожаление по поводу инцидентов — напомним, что на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии произошли аварии с участием дронов, сообщила канцелярия президента Литвы, пишет "Неаткарига" со ссылкой на postimees.ee.

Украина выразила сожаление по поводу инцидентов — напомним, что на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии произошли аварии с участием дронов, сообщила канцелярия президента Литвы, пишет "Неаткарига" со ссылкой на postimees.ee.

«Худшее место, где я был»: кругосветный путешественник высказался о Латвии (1)

Туризм в Латвии играет важную роль — он стимулирует экономику и формирует имидж страны. Однако в последнее время в обществе всё чаще ощущается негативное отношение к приезжим — как к тем, кто здесь учится или работает, так и к туристам. Один путешественник из Африки рассказал о подобном опыте в социальной сети Threads.

Туризм в Латвии играет важную роль — он стимулирует экономику и формирует имидж страны. Однако в последнее время в обществе всё чаще ощущается негативное отношение к приезжим — как к тем, кто здесь учится или работает, так и к туристам. Один путешественник из Африки рассказал о подобном опыте в социальной сети Threads.

Накачал знакомого наркотиками и насиловал в прямом эфире до смерти: как развлекаются британцы (1)

46–летний Дерек Роули познакомился с 61-летней жертвой в приложении Grindr. Мужчины встретились, употребили кристаллический метамфетамин, кетамин и психоактивное вещество GHB с седативным действием, а затем занялись так называемым «химсексом», сообщает ВВС.

46–летний Дерек Роули познакомился с 61-летней жертвой в приложении Grindr. Мужчины встретились, употребили кристаллический метамфетамин, кетамин и психоактивное вещество GHB с седативным действием, а затем занялись так называемым «химсексом», сообщает ВВС.

Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня (1)

Пелена иллюзий спала - Россия является самой большой угрозой для Европы, заявила председатель Сейма Дайга Миериня в понедельник в Варшаве на встрече с маршалом польского парламента Влодзимежем Чажастым.

Пелена иллюзий спала - Россия является самой большой угрозой для Европы, заявила председатель Сейма Дайга Миериня в понедельник в Варшаве на встрече с маршалом польского парламента Влодзимежем Чажастым.

