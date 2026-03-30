В альянсе отмечают, что сами по себе эти опасения не были бы проблемой, если бы не влияли на решения государства и развитие энергетики. На практике именно из-за них проекты ветроэнергетики нередко откладываются или отклоняются. В итоге доля ветра в производстве электроэнергии в Латвии остаётся около 3%, тогда как в Европе — в среднем около 19%, а, например, в Дании — до 50%.

«Именно здесь проявляется связь с ценами на электроэнергию, — считают в LAEA. — Если в стране не хватает собственных мощностей по производству дешёвой электроэнергии, дефицит покрывается за счёт импорта или более дорогих ресурсов. Это означает большую зависимость от внешних рынков и более высокий риск ценовых колебаний — именно так произошло в 2022 году в контексте войны в Украине. В свою очередь страны, которые развивают возобновляемые источники энергии, снижают эту зависимость. Например, в Литве ветер уже обеспечивает около 33% электроэнергии, и это помогает сократить потребность в импорте и влияние внешних цен».

При этом подчёркивается, что «простая формула “больше ветра — ниже цена” напрямую не подтверждается.