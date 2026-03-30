Впервые! В Украине начала работу частная компания ПВО. И уже сбила первые дроны

Федоров написал в своих соцсетях, что украинское правительство запустило «экспериментальный проект по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны».

«Одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО, — пишет министр. — По состоянию на сегодня уже сбиты несколько вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности Shahed и Zala».

Он добавил, что еще 13 предприятий, получивших специальный статус от Минобороны Украины, готовят собственные группы ПВО.

«Частная ПВО интегрирована в единую систему управления Воздушных сил ВСУ и уже работает в ней — защищает объекты и принимает участие в перехвате Shahed, — сообщает Федоров. — Это системное решение, которое позволяет быстро масштабировать возможности ПВО без добавочной нагрузки на фронтовые подразделения».

За годы полномасштабного российского вторжения в Украине появилось множество частных компаний, производящих боевые дроны, которые поставляются в украинскую армию.