Это вымысел: Эстония отрицает причастность к шпионскому скандалу в Венгрии

В минувшие выходные правительство Венгрии обнародовало запись допроса, на которой связанный с оппозиционной партией Tisza IT-специалист заявляет, что мог стать объектом вербовки со стороны иностранной разведки, и, среди прочего, описывает контакты, предположительно связанные с Эстонией.

В частности, допрашиваемый рассказал, что три года назад, будучи гимназистом, он изучал кибербезопасность по программе, представленной как учебный курс таллиннского Центра НАТО по сотрудничеству в области киберобороны.

Однако в Центре по сотрудничеству в области киберобороны нет ни одной подобной программы для молодежи, а Венгрия, в свою очередь, вносит вклад в его работу на государственном уровне — как экспертами, так и финансово.