Просто добавили воду — и минус 60% выбросов? Учёные нашли неожиданный способ для дизеля

Учёные проверяют простой способ снизить вредные выбросы дизельных двигателей — добавить в топливо… воду.

И не просто «чуть-чуть», а в виде микрокапель, равномерно смешанных с дизелем.

Что происходит дальше — почти как в замедленной съёмке.

При сгорании вода мгновенно превращается в пар — и внутри топлива возникают микровзрывы. Они дробят топливо на более мелкие частицы.

В результате:

— топливо лучше смешивается с воздухом

— горит более полно

— температура снижается

А значит — меньше вредных выбросов.

По данным исследований:

— оксиды азота могут снижаться более чем на 60%

— сажа и частицы — тоже примерно на этом уровне

И вот что особенно интересно.

Двигатель при этом не только не теряет эффективность — иногда работает даже лучше.

Без сложной модернизации. Без замены техники.

Но есть нюанс.

Чтобы вода и дизель не разделялись, нужны специальные добавки. И именно от них зависит стабильность смеси и безопасность использования.

Поэтому технология пока остаётся в стадии доработки — учёные проверяют, как она влияет на двигатель в долгосрочной перспективе.

Но идея уже выглядит как редкий случай, когда решение не усложняет систему, а наоборот — упрощает её.

И оставляет после себя меньше дыма.