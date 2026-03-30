Просто добавили воду — и минус 60% выбросов? Учёные нашли неожиданный способ для дизеля

Учёные проверяют простой способ снизить вредные выбросы дизельных двигателей — добавить в топливо… воду.
И не просто «чуть-чуть», а в виде микрокапель, равномерно смешанных с дизелем.
Что происходит дальше — почти как в замедленной съёмке.
При сгорании вода мгновенно превращается в пар — и внутри топлива возникают микровзрывы. Они дробят топливо на более мелкие частицы.
В результате:
— топливо лучше смешивается с воздухом
— горит более полно
— температура снижается
А значит — меньше вредных выбросов.
По данным исследований:
— оксиды азота могут снижаться более чем на 60%
— сажа и частицы — тоже примерно на этом уровне
И вот что особенно интересно.
Двигатель при этом не только не теряет эффективность — иногда работает даже лучше.
Без сложной модернизации. Без замены техники.
Но есть нюанс.
Чтобы вода и дизель не разделялись, нужны специальные добавки. И именно от них зависит стабильность смеси и безопасность использования.
Поэтому технология пока остаётся в стадии доработки — учёные проверяют, как она влияет на двигатель в долгосрочной перспективе.
Но идея уже выглядит как редкий случай, когда решение не усложняет систему, а наоборот — упрощает её.
И оставляет после себя меньше дыма.