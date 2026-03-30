Просто добавили воду — и минус 60% выбросов? Учёные нашли неожиданный способ для дизеля

Редакция PRESS 30 марта, 2026 17:45

Наука

Звучит странно, но работает.

Учёные проверяют простой способ снизить вредные выбросы дизельных двигателей — добавить в топливо… воду.

И не просто «чуть-чуть», а в виде микрокапель, равномерно смешанных с дизелем.

Что происходит дальше — почти как в замедленной съёмке.

При сгорании вода мгновенно превращается в пар — и внутри топлива возникают микровзрывы. Они дробят топливо на более мелкие частицы.

В результате:
— топливо лучше смешивается с воздухом
— горит более полно
— температура снижается

А значит — меньше вредных выбросов.

По данным исследований:
— оксиды азота могут снижаться более чем на 60%
— сажа и частицы — тоже примерно на этом уровне

И вот что особенно интересно.

Двигатель при этом не только не теряет эффективность — иногда работает даже лучше.

Без сложной модернизации. Без замены техники.

Но есть нюанс.

Чтобы вода и дизель не разделялись, нужны специальные добавки. И именно от них зависит стабильность смеси и безопасность использования.

Поэтому технология пока остаётся в стадии доработки — учёные проверяют, как она влияет на двигатель в долгосрочной перспективе.

Но идея уже выглядит как редкий случай, когда решение не усложняет систему, а наоборот — упрощает её.

И оставляет после себя меньше дыма.

«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии
«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии

Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня
Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня

«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении
«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении

«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении

«Латвия — худшее место, где я был», — отозвался о нас кругосветный путешественник Jojo Travels. А вот другому приезжему – аргентинцы – Латвия безумно понравилась. Об этом рассказала в ФБ его подруга Ириса Видауска.

Иранская баллистическая ракета сбита силами НАТО над Турцией

Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Мерц попросил 80% беженцев из Сирии вернуться на родину

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал прибывших из Сирии беженцев вернуться в свою страну и помочь в послевоенном восстановлении их страны. В течение ближайших трех лет "около 80 процентов" из примерно миллиона сирийцев, нашедших убежище в Германии в период правления режима Башара Асада, должны вернуться на родину, заявил Мерц в понедельник, 30 марта, на совместной пресс-конференции с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Берлине.

«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии

Украина выразила сожаление по поводу инцидентов — напомним, что на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии произошли аварии с участием дронов, сообщила канцелярия президента Литвы, пишет "Неаткарига" со ссылкой на postimees.ee.

«Худшее место, где я был»: кругосветный путешественник высказался о Латвии

Туризм в Латвии играет важную роль — он стимулирует экономику и формирует имидж страны. Однако в последнее время в обществе всё чаще ощущается негативное отношение к приезжим — как к тем, кто здесь учится или работает, так и к туристам. Один путешественник из Африки рассказал о подобном опыте в социальной сети Threads.

Накачал знакомого наркотиками и насиловал в прямом эфире до смерти: как развлекаются британцы

46–летний Дерек Роули познакомился с 61-летней жертвой в приложении Grindr. Мужчины встретились, употребили кристаллический метамфетамин, кетамин и психоактивное вещество GHB с седативным действием, а затем занялись так называемым «химсексом», сообщает ВВС.

Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня

Пелена иллюзий спала - Россия является самой большой угрозой для Европы, заявила председатель Сейма Дайга Миериня в понедельник в Варшаве на встрече с маршалом польского парламента Влодзимежем Чажастым.

