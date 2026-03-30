Контракты уже расторгают, а чиновников отстраняют: эпопея с IT закупками

Как сообщили агентству LETA в VDAA, директор агентства Валдис Пусвациетис отстранил от должности директора департамента IT-поддержки Олега Филипповича.

Как ранее сообщала программа Латвийского телевидения «de facto», Филиппович также фигурирует в уголовном процессе, начатом Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по делу об утечке информации в IT-закупках, находящихся в ведении Министерства умного управления и регионального развития (VARAM). При этом он уже проходит по другому уголовному делу, связанному с нарушениями при создании электронного онлайн-регистра избирателей.

На основании информации от служб безопасности VDAA начала процесс расторжения договоров, подчёркивая, что в каждом случае предусмотрены решения для обеспечения непрерывности услуг. При этом разработчики платформы для проведения выборов не признаны компаниями, с которыми необходимо расторгать договоры.

Ранее также был отстранён директор административного департамента VDAA Арвис Ширакс, которому, по данным Латвийского телевидения, присвоен статус подозреваемого.

Как сообщалось, Государственная полиция в рамках уголовного процесса, начатого Европейской прокуратурой (EPPO), задержала 21 человека по подозрению в мошенничестве при IT-закупках на сумму 1,5 млн евро, включая государственных должностных лиц.

В рамках этого дела под стражу заключены специалист по госзакупкам Айнарс Бидерс, бывший директор VDAA Йоренс Лиопа и владелец группы компаний «Corporate Solutions» Айгарс Церус. Министерство сообщения на этой неделе также отстранило Бидерса от выполнения служебных обязанностей.

Уголовное дело было начато в конце прошлого года и квалифицировано как мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой, а также легализация преступных доходов.

По данным следствия, организованная группа заключала незаконные договорённости для заранее определённого распределения победителей в государственных закупках как минимум в шести проектах, финансируемых Европейским фондом регионального развития, на сумму до 1,5 млн евро. Предполагается, что контракты обеспечивались при содействии госдолжностных лиц, а прибыль распределялась между участниками.

В заявлении EPPO также отмечалось, что реализация некоторых проектов может создавать потенциальные риски для государственной безопасности, так как способна повлиять на выборы и демократические процессы.

Программа «de facto» сообщала, что в центре расследования находится проведённая VDAA закупка консультационных услуг и контроля качества разработки программного обеспечения, по итогам которой заключено соглашение с компаниями «Agile & Co», «Corporate Consulting», «Ernst & Young Baltic» и «PricewaterhouseCoopers».

По версии следствия, одной из ключевых фигур является специалист по закупкам Бидерс, который, возможно, разработал технические требования таким образом, чтобы победили конкретные компании. Также сообщается, что Лиопа, будучи руководителем агентства, даже после отстранения встречался с представителями компаний для распределения работ.

Среди возможных участников схемы также называются представители ряда компаний и специалисты IT-сферы.

Параллельно KNAB расследует дело о разглашении конфиденциальной информации, в котором фигурируют государственный секретарь VARAM Эдвинс Балшевичс, сотрудник VDAA и предприниматель. На этой неделе Балшевичс был отстранён от должности в связи с общественным интересом к информации о его возможной причастности к незаконной передаче ограниченно доступных данных.



