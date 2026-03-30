Пару недель потерпите: у моста Земитана закроют движение для транспорта

С 7 по 13 апреля будет ограничено движение транспортных средств на улице Иерикю, на участке от улицы Браслас до дома Иерикю 2А. С 10 по 14 апреля будет закрыто движение на улице Сапиеру перед перекрёстком с улицей Александра Чака, а также на улице Александра Чака на участке от дома Александра Чака 158.

С 14 по 21 апреля движение транспортных средств будет закрыто на улице Иерикю вдоль торгового центра «Domina Shopping» (Иерикю 3) в направлении к центру города.

Ответственным за проведение работ поручено обеспечить установку дорожных знаков, доступ жителей и предприятий, находящихся на указанных участках, к своим домам и офисам, а также организовать движение оперативного и общественного транспорта.