Похитил даже камеру наблюдения: молодой парень ограбил усадьбу в Балви

В ходе расследования установлено, что злоумышленник, повредив входную дверь и замок, проник в помещения, включая подвал. Во время преступления он также повредил две кухонные двери, похитил SD-карту с записями видеонаблюдения и камеру. В результате оперативных и следственных действий полиция установила причастное лицо. 17 марта сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, а 19 марта суд избрал ему меру пресечения — арест.

По делу ведётся досудебное расследование. Ранее молодой человек уже попадал в поле зрения полиции за другие правонарушения. В отношении него начат уголовный процесс по части третьей статьи 175 Уголовного закона — кража с проникновением в помещение, а также по части первой статьи 185 — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, либо краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа.

Полиция напоминает, что человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.