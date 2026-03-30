Похитил даже камеру наблюдения: молодой парень ограбил усадьбу в Балви

Редакция PRESS 30 марта, 2026 17:41

ЧП и криминал 0 комментариев

6 марта Государственная полиция получила информацию о взломе здания усадьбы в Балви и совершённой краже. По подозрению в преступлении 17 марта был задержан молодой человек 2008 года рождения, которому в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

В ходе расследования установлено, что злоумышленник, повредив входную дверь и замок, проник в помещения, включая подвал. Во время преступления он также повредил две кухонные двери, похитил SD-карту с записями видеонаблюдения и камеру. В результате оперативных и следственных действий полиция установила причастное лицо. 17 марта сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, а 19 марта суд избрал ему меру пресечения — арест.

По делу ведётся досудебное расследование. Ранее молодой человек уже попадал в поле зрения полиции за другие правонарушения. В отношении него начат уголовный процесс по части третьей статьи 175 Уголовного закона — кража с проникновением в помещение, а также по части первой статьи 185 — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, либо краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа.

Полиция напоминает, что человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

Улететь не получится, надо учиться сражаться: репортаж Politico с урока военной подготовки в Латвии
Важно

Улететь не получится, надо учиться сражаться: репортаж Politico с урока военной подготовки в Латвии (2)

Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня
Важно

Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня

«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии
Важно

«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии

«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении

«Латвия — худшее место, где я был», — отозвался о нас кругосветный путешественник Jojo Travels. А вот другому приезжему – аргентинцы – Латвия безумно понравилась. Об этом рассказала в ФБ его подруга Ириса Видауска.

«Латвия — худшее место, где я был», — отозвался о нас кругосветный путешественник Jojo Travels. А вот другому приезжему – аргентинцы – Латвия безумно понравилась. Об этом рассказала в ФБ его подруга Ириса Видауска.

Иранская баллистическая ракета сбита силами НАТО над Турцией

Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Мерц попросил 80% беженцев из Сирии вернуться на родину

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал прибывших из Сирии беженцев вернуться в свою страну и помочь в послевоенном восстановлении их страны. В течение ближайших трех лет "около 80 процентов" из примерно миллиона сирийцев, нашедших убежище в Германии в период правления режима Башара Асада, должны вернуться на родину, заявил Мерц в понедельник, 30 марта, на совместной пресс-конференции с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Берлине.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал прибывших из Сирии беженцев вернуться в свою страну и помочь в послевоенном восстановлении их страны. В течение ближайших трех лет "около 80 процентов" из примерно миллиона сирийцев, нашедших убежище в Германии в период правления режима Башара Асада, должны вернуться на родину, заявил Мерц в понедельник, 30 марта, на совместной пресс-конференции с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Берлине.

«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии

Украина выразила сожаление по поводу инцидентов — напомним, что на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии произошли аварии с участием дронов, сообщила канцелярия президента Литвы, пишет "Неаткарига" со ссылкой на postimees.ee.

Украина выразила сожаление по поводу инцидентов — напомним, что на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии произошли аварии с участием дронов, сообщила канцелярия президента Литвы, пишет "Неаткарига" со ссылкой на postimees.ee.

«Худшее место, где я был»: кругосветный путешественник высказался о Латвии

Туризм в Латвии играет важную роль — он стимулирует экономику и формирует имидж страны. Однако в последнее время в обществе всё чаще ощущается негативное отношение к приезжим — как к тем, кто здесь учится или работает, так и к туристам. Один путешественник из Африки рассказал о подобном опыте в социальной сети Threads.

Туризм в Латвии играет важную роль — он стимулирует экономику и формирует имидж страны. Однако в последнее время в обществе всё чаще ощущается негативное отношение к приезжим — как к тем, кто здесь учится или работает, так и к туристам. Один путешественник из Африки рассказал о подобном опыте в социальной сети Threads.

Накачал знакомого наркотиками и насиловал в прямом эфире до смерти: как развлекаются британцы

46–летний Дерек Роули познакомился с 61-летней жертвой в приложении Grindr. Мужчины встретились, употребили кристаллический метамфетамин, кетамин и психоактивное вещество GHB с седативным действием, а затем занялись так называемым «химсексом», сообщает ВВС.

46–летний Дерек Роули познакомился с 61-летней жертвой в приложении Grindr. Мужчины встретились, употребили кристаллический метамфетамин, кетамин и психоактивное вещество GHB с седативным действием, а затем занялись так называемым «химсексом», сообщает ВВС.

Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня

Пелена иллюзий спала - Россия является самой большой угрозой для Европы, заявила председатель Сейма Дайга Миериня в понедельник в Варшаве на встрече с маршалом польского парламента Влодзимежем Чажастым.

Пелена иллюзий спала - Россия является самой большой угрозой для Европы, заявила председатель Сейма Дайга Миериня в понедельник в Варшаве на встрече с маршалом польского парламента Влодзимежем Чажастым.

