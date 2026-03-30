Теперь безопасно: Рижская дума разрешила детям играть в парке Скансте

Исследования почвы показали, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм и не представляет угрозы для здоровья посетителей. Поэтому на выходных площадка была вновь открыта.

Результаты анализов подтверждают, что концентрации нефтепродуктов и тяжёлых металлов не превышают установленные нормативами критические значения. Кроме того, верхний слой покрытия на площадке выполнен из чистого насыпного материала, что существенно снижает риск контакта с исторически загрязнённой почвой.

Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года по рекомендациям Государственной службы окружающей среды, параллельно с проверкой проекта ревитализации территории Скансте, детскую площадку временно закрыли для проведения дополнительных анализов грунта и грунтовых вод, чтобы убедиться, что загрязнение не распространилось.

В Рижской думе также проводилась проверка реализации проекта, так как возникли опасения, что не весь загрязнённый грунт был удалён. В связи с этим от должности была отстранена директор департамента развития города Илзе Пурмале.

В мае 2025 года в Скансте был открыт один из крупнейших городских проектов — многофункциональный парк, новые улицы и благоустроенная территория площадью 15 гектаров.

Первая очередь проекта ревитализации реализована при софинансировании европейских фондов, государственного бюджета и Рижского самоуправления. Общая стоимость проекта составила 21,7 млн евро, из них 4,6 млн — средства Европейского фонда регионального развития, 670 334 евро — дотация из госбюджета, а 16,5 млн евро — вклад самоуправления.