Это же регулирование цен! Торговцы топливом грозят правительству судом

В письме Латвийской ассоциации торговцев топливом (LDTA), адресованном в том числе премьер-министру Эвике Силине, говорится: дополнительный налог на сверхприбыль в кризисе был бы понятен, однако предлагаемый механизм фактически направлен не против сверхдоходов, а против самих цен.

В ассоциации считают, что речь идёт о скрытом регулировании цен на основе искусственно рассчитанной «нормальной» маржи, которая не отражает реальную ситуацию на рынке. По их мнению, если государство начинает определять, по какой цене бизнес может продавать товар без санкций, это уже не налоговая политика, а вмешательство в рынок, противоречащее принципам свободной экономики и правового государства.

LDTA предупреждает, что такой подход увеличит бюрократию и издержки, а также может нарушать Конституцию. До принятия решений торговцы призывают оценить правовые и экономические риски и отказаться от инициативы, чтобы сохранить предсказуемую инвестиционную среду.

Глава Virši-A Янис Виба отметил, что вмешательство государства в рынок искажает конкуренцию и создаёт долгосрочные негативные последствия. По его словам, это может снизить инвестиции и увеличить административную нагрузку, а также привести к судебным спорам.

Он добавил, что рентабельность топливного ритейла в Латвии и так невысока из-за конкуренции: наценка составляет около 7% от конечной цены, из которой покрываются все расходы — зарплаты, инфраструктура, логистика и маркетинг.

Глава Viada Baltija Арунас Шаткус также оценил инициативу с осторожностью, отметив, что она вряд ли существенно снизит цены для потребителей. Он указал на риски из-за методики расчёта «ориентировочной цены» и слишком низкого порога в 3%, что может ограничить гибкость компаний и повлиять на конкуренцию.

Согласно законопроекту Министества экономики, если цена топлива превышает ориентир более чем на 3%, весь доход сверх этого уровня будет облагаться 100% солидарным платежом. При этом он не будет применяться, если продавец документально докажет более высокую закупочную цену.

Этот механизм планируется как временный — для случаев, когда рост розничных цен значительно опережает мировые цены на нефть. Государство будет еженедельно рассчитывать и публиковать ориентировочные цены с учётом всех ключевых затрат.