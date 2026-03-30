Зеленский: Украина готова обсуждать энергетическое перемирие

Украина готова к обсуждению энергетического перемирия, дело - за Россией. Об этом заявил во время онлайн-общения с журналистами в понедельник, 30 марта, президент Украины Владимир Зеленский. "Я еще раз подчеркиваю: если Россия готова не бить по украинской энергетике, мы не будем наносить удары по их энергетике", - подчеркнул Зеленский. "Мы готовы обсуждать, как вы помните, любое прекращение огня. Полное прекращение огня", - добавил он, пояснив, что речь может идти о режиме на море и в небе.

"Полное - чтобы не летали ни ракеты, ни дроны. Не бить по инфраструктуре. Мы все это предлагали. И мы открыты. Если русские будут готовы - пожалуйста, мы готовы", - указал президент Украины.

Зеленский: Украина отвечает на удары Москвы

Владимир Зеленский напомнил, что Украина наносит удары по России в ответ на удары Москвы. В последнее время на фоне мирового энергетического кризиса Украина действительно получила сигналы "от некоторых наших партнеров, как сделать так, чтобы уменьшить наши ответные меры в отношении нефтяного сектора, энергетического сектора Российской Федерации", подтвердил украинский президент. Если российская сторона готова к обсуждению, то пусть предлагает время, Украина готова решить этот вопрос, заявил он.

Продолжающаяся более четырех недель война США и Израиля в Иране привела к резкому скачку цен на нефть. В связи с этим президент США Дональд Трамп частично ослабил санкции против России. США на 30 дней разрешили третьим странам покупать подсанкционные российские нефть и нефтепродукты, которые находятся на танкерах в море.

"Не считаю, что процесс трехсторонних переговоров - в тупике"

По мнению президента Украины, процесс мирных переговоров с Россией при посредничестве США не зашел в тупик, хотя трехсторонняя встреча постоянно откладывается.

"Я не считаю, что мы зашли в тупик. Тупик, после которого, что нам останется всем - сдаться, расслабиться? Пусть Россия сдается, мы не будем. Мы должны организовать трехстороннюю встречу и должны идти дальше по дипломатическому пути. Делать, по крайней мере, все для этого. А для того, чтобы быть сильными за столом переговоров, нужно быть сильными на поле боя", - указал он.

Президент Украины: Главная причина задержки - война в Иране

По словам Владимира Зеленского, главная причина задержки переговорного процесса - внимание США к войне против Ирана. "Трехсторонняя встреча должна состояться. Она откладывается, безусловно, из-за того, что внимание Соединенных Штатов Америки сегодня - на Иране. Это понятно, но тем не менее очень хочется, чтобы никто не забывал о войне России против Украины", - сказал он, добавив, что благодарен Европе, которая не забывает, и многим представителям Соединенных Штатов Америки, постоянно поднимающим этот вопрос. Киев готов встречаться в любом формате, в любом месте, кроме России и Беларуси.

Ранее Зеленский сообщил, что трехсторонние переговоры планировались на 10-11 марта в Турции, но были перенесены по инициативе американской стороны из-за войны на Ближнем Востоке. Предыдущий раунд прошел в середине февраля в Женеве.