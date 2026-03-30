Зеленский: Украина готова обсуждать энергетическое перемирие

© Deutsche Welle 30 марта, 2026 18:34

Мир 0 комментариев

Если Россия готова не бить по украинской энергетике, мы не будем наносить удары по ее энергетике, - заявил президент Украины Владимир Зеленский. Киев готов к обсуждению энергетического перемирия, дело - за РФ.

Украина готова к обсуждению энергетического перемирия, дело - за Россией. Об этом заявил во время онлайн-общения с журналистами в понедельник, 30 марта, президент Украины Владимир Зеленский. "Я еще раз подчеркиваю: если Россия готова не бить по украинской энергетике, мы не будем наносить удары по их энергетике", - подчеркнул Зеленский. "Мы готовы обсуждать, как вы помните, любое прекращение огня. Полное прекращение огня", - добавил он, пояснив, что речь может идти о режиме на море и в небе.

"Полное - чтобы не летали ни ракеты, ни дроны. Не бить по инфраструктуре. Мы все это предлагали. И мы открыты. Если русские будут готовы - пожалуйста, мы готовы", - указал президент Украины.

Зеленский: Украина отвечает на удары Москвы

Владимир Зеленский напомнил, что Украина наносит удары по России в ответ на удары Москвы. В последнее время на фоне мирового энергетического кризиса Украина действительно получила сигналы "от некоторых наших партнеров, как сделать так, чтобы уменьшить наши ответные меры в отношении нефтяного сектора, энергетического сектора Российской Федерации", подтвердил украинский президент. Если российская сторона готова к обсуждению, то пусть предлагает время, Украина готова решить этот вопрос, заявил он.

Продолжающаяся более четырех недель война США и Израиля в Иране привела к резкому скачку цен на нефть. В связи с этим президент США Дональд Трамп частично ослабил санкции против России. США на 30 дней разрешили третьим странам покупать подсанкционные российские нефть и нефтепродукты, которые находятся на танкерах в море.

 "Не считаю, что процесс трехсторонних переговоров -  в тупике"

По мнению президента Украины, процесс мирных переговоров с Россией при посредничестве США не зашел в тупик, хотя трехсторонняя встреча постоянно откладывается.

"Я не считаю, что мы зашли в тупик. Тупик, после которого, что нам останется всем - сдаться, расслабиться? Пусть Россия сдается, мы не будем. Мы должны организовать трехстороннюю встречу и должны идти дальше по дипломатическому пути. Делать, по крайней мере, все для этого. А для того, чтобы быть сильными за столом переговоров, нужно быть сильными на поле боя", - указал он.

Президент Украины: Главная причина задержки - война в Иране

По словам Владимира Зеленского, главная причина задержки переговорного процесса - внимание США к войне против Ирана. "Трехсторонняя встреча должна состояться. Она откладывается, безусловно, из-за того, что внимание Соединенных Штатов Америки сегодня - на Иране. Это понятно, но тем не менее очень хочется, чтобы никто не забывал о войне России против Украины", - сказал он, добавив, что благодарен Европе, которая не забывает, и многим представителям Соединенных Штатов Америки, постоянно поднимающим этот вопрос. Киев готов встречаться в любом формате, в любом месте, кроме России и Беларуси.

Ранее Зеленский сообщил, что трехсторонние переговоры планировались на 10-11 марта в Турции, но были перенесены по инициативе американской стороны из-за войны на Ближнем Востоке. Предыдущий раунд прошел в середине февраля в Женеве.

Главные новости

«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии

Образ Латвии создают депутаты-вредители, а сами латыши — вежливые: Божена Рынска (4)

«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении

«Латвия — худшее место, где я был», — отозвался о нас кругосветный путешественник Jojo Travels. А вот другому приезжему – аргентинцы – Латвия безумно понравилась. Об этом рассказала в ФБ его подруга Ириса Видауска.

Иранская баллистическая ракета сбита силами НАТО над Турцией

Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Мерц попросил 80% беженцев из Сирии вернуться на родину

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал прибывших из Сирии беженцев вернуться в свою страну и помочь в послевоенном восстановлении их страны. В течение ближайших трех лет "около 80 процентов" из примерно миллиона сирийцев, нашедших убежище в Германии в период правления режима Башара Асада, должны вернуться на родину, заявил Мерц в понедельник, 30 марта, на совместной пресс-конференции с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Берлине.

«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии

Украина выразила сожаление по поводу инцидентов — напомним, что на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии произошли аварии с участием дронов, сообщила канцелярия президента Литвы, пишет "Неаткарига" со ссылкой на postimees.ee.

«Худшее место, где я был»: кругосветный путешественник высказался о Латвии

Туризм в Латвии играет важную роль — он стимулирует экономику и формирует имидж страны. Однако в последнее время в обществе всё чаще ощущается негативное отношение к приезжим — как к тем, кто здесь учится или работает, так и к туристам. Один путешественник из Африки рассказал о подобном опыте в социальной сети Threads.

Накачал знакомого наркотиками и насиловал в прямом эфире до смерти: как развлекаются британцы

46–летний Дерек Роули познакомился с 61-летней жертвой в приложении Grindr. Мужчины встретились, употребили кристаллический метамфетамин, кетамин и психоактивное вещество GHB с седативным действием, а затем занялись так называемым «химсексом», сообщает ВВС.

Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня

Пелена иллюзий спала - Россия является самой большой угрозой для Европы, заявила председатель Сейма Дайга Миериня в понедельник в Варшаве на встрече с маршалом польского парламента Влодзимежем Чажастым.

