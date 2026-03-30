В Италии из музея исчезли картины сразу трёх великих художников — Пьера-Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса. Общая стоимость — около 9 миллионов евро.

Ночью четверо мужчин в масках проникли в виллу-музей недалеко от Пармы. Взломали вход, быстро поднялись на второй этаж — и забрали три работы.

Всё прошло почти молниеносно.

По данным музея, операция была чётко спланирована и заняла менее трёх минут. После этого грабители скрылись через сад.

Что особенно удивляет — дальше пройти им не удалось. Система безопасности сработала, полиция прибыла быстро. Но этого короткого окна оказалось достаточно, чтобы унести произведения искусства.

Теперь правоохранители изучают записи с камер — как внутри музея, так и в округе.

А главный вопрос остаётся прежним:

куда исчезают такие картины — и кто на самом деле их ждёт?