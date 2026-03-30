Три минуты — и минус миллионы! В Италии украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса (1)

Редакция PRESS 30 марта, 2026 14:25

Всюду жизнь 1 комментариев

Три минуты. Этого оказалось достаточно.

В Италии из музея исчезли картины сразу трёх великих художников — Пьера-Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса. Общая стоимость — около 9 миллионов евро.

Ночью четверо мужчин в масках проникли в виллу-музей недалеко от Пармы. Взломали вход, быстро поднялись на второй этаж — и забрали три работы.

Всё прошло почти молниеносно.

По данным музея, операция была чётко спланирована и заняла менее трёх минут. После этого грабители скрылись через сад.

Что особенно удивляет — дальше пройти им не удалось. Система безопасности сработала, полиция прибыла быстро. Но этого короткого окна оказалось достаточно, чтобы унести произведения искусства.

Теперь правоохранители изучают записи с камер — как внутри музея, так и в округе.

А главный вопрос остаётся прежним:

куда исчезают такие картины — и кто на самом деле их ждёт?

«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении

Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня

«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении (1)

«Латвия — худшее место, где я был», — отозвался о нас кругосветный путешественник Jojo Travels. А вот другому приезжему – аргентинцы – Латвия безумно понравилась. Об этом рассказала в ФБ его подруга Ириса Видауска.

Иранская баллистическая ракета сбита силами НАТО над Турцией (1)

Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Мерц попросил 80% беженцев из Сирии вернуться на родину (1)

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал прибывших из Сирии беженцев вернуться в свою страну и помочь в послевоенном восстановлении их страны. В течение ближайших трех лет "около 80 процентов" из примерно миллиона сирийцев, нашедших убежище в Германии в период правления режима Башара Асада, должны вернуться на родину, заявил Мерц в понедельник, 30 марта, на совместной пресс-конференции с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Берлине.

«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии (1)

Украина выразила сожаление по поводу инцидентов — напомним, что на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии произошли аварии с участием дронов, сообщила канцелярия президента Литвы, пишет "Неаткарига" со ссылкой на postimees.ee.

«Худшее место, где я был»: кругосветный путешественник высказался о Латвии (1)

Туризм в Латвии играет важную роль — он стимулирует экономику и формирует имидж страны. Однако в последнее время в обществе всё чаще ощущается негативное отношение к приезжим — как к тем, кто здесь учится или работает, так и к туристам. Один путешественник из Африки рассказал о подобном опыте в социальной сети Threads.

Накачал знакомого наркотиками и насиловал в прямом эфире до смерти: как развлекаются британцы (1)

46–летний Дерек Роули познакомился с 61-летней жертвой в приложении Grindr. Мужчины встретились, употребили кристаллический метамфетамин, кетамин и психоактивное вещество GHB с седативным действием, а затем занялись так называемым «химсексом», сообщает ВВС.

Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня (1)

Пелена иллюзий спала - Россия является самой большой угрозой для Европы, заявила председатель Сейма Дайга Миериня в понедельник в Варшаве на встрече с маршалом польского парламента Влодзимежем Чажастым.

