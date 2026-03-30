Под Цесисом пропала пенсионерка: полиция просит помощи

Приметы: худощавого телосложения, рост около 160 см, короткие светлые волосы. В момент исчезновения она была одета в ярко-красную куртку и бежевые брюки.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении женщины, сообщить по телефону 112 или 64801734.
#policijameklē meklē bezvēsts prombūtnē esošo Tamāru Šalajevu, 1951. gadā dzimušo. Sieviete pēdējo reizi redzēta 27. martā Cēsu novada, Skujenes pagasta, Skujenē, un pašlaik nav zināma viņas atrašanās vieta.— Valsts policija (@Valsts_policija) March 30, 2026
Pazīmes: Tamāra Šalajeva ir kalsnas miesas būves, aptuveni 160 cm gara,…