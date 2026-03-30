Цены на топливо возьмут под контроль: продавцам грозит новый «солидарный» налог

Редакция PRESS 30 марта, 2026 14:03

LETA

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Согласно законопроекту, если цена на топливо, установленная розничным продавцом, превышает рассчитанную индикативную розничную цену на 3%, то сумма выручки, превышающая этот порог, будет включена в базу солидарного налога по ставке 100%.

В то же время солидарный сбор не будет применяться, если розничный торговец сможет документально подтвердить, что фактические затраты на приобретение топлива в течение соответствующего периода превысили закупочную цену, использованную для расчета ориентировочной розничной цены, более чем на 3%. В этом случае база солидарного платежа будет уменьшена пропорционально документально подтвержденной части превышения закупочной цены.

Законопроект разработан для смягчения негативных социально-экономических последствий для экономики, вызванных резким ростом розничных цен на топливо, а также для обеспечения дополнительных финансовых ресурсов в государственный бюджет.

Солидарный платеж будет временным механизмом, который будет применяться только в том случае, если розничная цена на топливо значительно превысит динамику цен на нефть на мировых рынках.

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM
Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике
«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике

Скандал в ЦИК: обнаружилась фиктивная сотрудница, помогавшая мужу не платить алименты
Скандал в ЦИК: обнаружилась фиктивная сотрудница, помогавшая мужу не платить алименты (1)

Три минуты — и минус миллионы! В Италии украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Три минуты. Этого оказалось достаточно.

Никаких больше мопедов на тротуарах: вводятся новые правила

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

Не соответствует Сатвертсме: принято решение по вопросу о языках нацменьшинств в LSM

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Там нечем было делиться: Рижская дума — о подозрении в коррупции на променаде Мукусалас

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Тяжелые пролежни и недостаточное питание: почему молодая женщина умерла в центре соцухода?

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

