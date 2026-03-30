Цены на топливо возьмут под контроль: продавцам грозит новый «солидарный» налог

Согласно законопроекту, если цена на топливо, установленная розничным продавцом, превышает рассчитанную индикативную розничную цену на 3%, то сумма выручки, превышающая этот порог, будет включена в базу солидарного налога по ставке 100%.

В то же время солидарный сбор не будет применяться, если розничный торговец сможет документально подтвердить, что фактические затраты на приобретение топлива в течение соответствующего периода превысили закупочную цену, использованную для расчета ориентировочной розничной цены, более чем на 3%. В этом случае база солидарного платежа будет уменьшена пропорционально документально подтвержденной части превышения закупочной цены.

Законопроект разработан для смягчения негативных социально-экономических последствий для экономики, вызванных резким ростом розничных цен на топливо, а также для обеспечения дополнительных финансовых ресурсов в государственный бюджет.

Солидарный платеж будет временным механизмом, который будет применяться только в том случае, если розничная цена на топливо значительно превысит динамику цен на нефть на мировых рынках.