Американский «летающий радар» разрушен в результате иранской атаки на базу в Саудовской Аравии

© BBC 30 марта, 2026 11:15

Мир

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) Boeing Е-3 Sentry получил серьезные повреждения во время иранской атаки на авиабазу США в Саудовской Аравии в минувшую пятницу, свидетельствуют фотографии, верифицированные журналистами отдела BBC Verify.

Судя по всему, снимки были впервые опубликованы на странице в фейсбуке, посвященной новостям об американской армии. На них видно, что самолет разломился пополам.

Журналисты Би-би-си подтвердили, что фотографии были сделаны на авиабазе «Принц Султан», расположенной примерно в 100 км к юго-востоку от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. Некоторые детали на фотографиях совпадают с данными спутниковых снимков.

Центральное командование США пока не прокомментировало инцидент публично. Би-би-си обратилась за комментариями в CENTCOM.

Ранее американский чиновник сообщил агентству Reuters, что в результате иранского удара по авиабазе 12 американских военнослужащих получили ранения. Газета Wall Street Journal писала, что также были повреждены по меньшей мере два американских самолета-заправщика.

В воскресенье иранское информационное агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции Ирана, сообщило, что удар по самолету E-3 нанес беспилотник типа Shahed.

Журналисты BBC Verify также обнаружили самолет Е-3 Sentry в том же месте на спутниковом снимке, сделанном 11 марта, однако неясно, был ли это тот же борт, который пострадал в результате удара.

На одном из верифицированных снимков виден бортовой номер самолета. Судя по данным сервиса Flightradar24, 18 марта он находился в воздухе недалеко от авиабазы.

Boeing E-3 Sentry создан на базе пассажирского самолета Boeing 707 и имеет характерный вращающийся радиолокационный диск, установленный на задней части фюзеляжа.

Как отмечает военный обозреватель Би-би-си Павел Аксенов, потеря такого важного самолета скажется на боеспособности американских сил в регионе. Эти самолеты — «глаза» военно-воздушных сил, они используются для слежения за воздушным пространством и ситуацией на земле.

Его радар способен обнаруживать самолеты, ракеты и беспилотники на расстоянии сотен километров, и с его помощью военные координируют действия всей военной авиации над Ираном.

В составе ВВС США оставались 16 таких самолетов. Шесть из них были развернуты в Персидском заливе, пишет Air & Space Forces Magazine. Потеря одного из них станет значительным уменьшением возможностей ВВС США и Израиля в войне с Ираном.

Столь точное попадание в радар, конечно, может быть и случайностью, но вероятнее то, что это и была главная цель налета. В этом случае важно установить, каким образом Иран мог получить информацию о точном местонахождении летающего радара.

Как заявил в интервью телеканалу NBC президент Украины Владимир Зеленский, эти данные Ирану предоставила Москва. По его словам, Россия трижды делала спутниковые снимки американской авиабазы за несколько дней до того, как Иран атаковал этот объект.

При этом, как отмечает телеканал, у них нет доказательств наличия российских спутниковых снимков, как и информации о том, как Украина узнала об их существовании.

ФОТО из Facebook

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

-Мой брат набрал быстрых кредитов, а теперь не может вернуть долги и скрывается от коллекторов. Так теперь они звонят мне и просят сообщить, где он, и дать его номер телефона. Разве я должна сообщать? И вообще, имеют ли они право мне звонить с такими вопросами? Я не знаю, откуда они взяли мой номер телефона. На этот вопрос они мне говорят, что якобы брат дал мой номер и что, мол, я могу долг вернуть за него. Я ничего такого не говорила ему и не собиралась за него платить. У него своя жизнь, у меня – своя, и никаких бумаг за него я не подписывала. Как мне отвечать этим кредиторам, чтобы они перестали мне звонить?

