Американский «летающий радар» разрушен в результате иранской атаки на базу в Саудовской Аравии

Судя по всему, снимки были впервые опубликованы на странице в фейсбуке, посвященной новостям об американской армии. На них видно, что самолет разломился пополам.

Журналисты Би-би-си подтвердили, что фотографии были сделаны на авиабазе «Принц Султан», расположенной примерно в 100 км к юго-востоку от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. Некоторые детали на фотографиях совпадают с данными спутниковых снимков.

Центральное командование США пока не прокомментировало инцидент публично. Би-би-си обратилась за комментариями в CENTCOM.

Ранее американский чиновник сообщил агентству Reuters, что в результате иранского удара по авиабазе 12 американских военнослужащих получили ранения. Газета Wall Street Journal писала, что также были повреждены по меньшей мере два американских самолета-заправщика.

В воскресенье иранское информационное агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции Ирана, сообщило, что удар по самолету E-3 нанес беспилотник типа Shahed.

Журналисты BBC Verify также обнаружили самолет Е-3 Sentry в том же месте на спутниковом снимке, сделанном 11 марта, однако неясно, был ли это тот же борт, который пострадал в результате удара.

На одном из верифицированных снимков виден бортовой номер самолета. Судя по данным сервиса Flightradar24, 18 марта он находился в воздухе недалеко от авиабазы.

Boeing E-3 Sentry создан на базе пассажирского самолета Boeing 707 и имеет характерный вращающийся радиолокационный диск, установленный на задней части фюзеляжа.

Как отмечает военный обозреватель Би-би-си Павел Аксенов, потеря такого важного самолета скажется на боеспособности американских сил в регионе. Эти самолеты — «глаза» военно-воздушных сил, они используются для слежения за воздушным пространством и ситуацией на земле.

Его радар способен обнаруживать самолеты, ракеты и беспилотники на расстоянии сотен километров, и с его помощью военные координируют действия всей военной авиации над Ираном.

В составе ВВС США оставались 16 таких самолетов. Шесть из них были развернуты в Персидском заливе, пишет Air & Space Forces Magazine. Потеря одного из них станет значительным уменьшением возможностей ВВС США и Израиля в войне с Ираном.

Столь точное попадание в радар, конечно, может быть и случайностью, но вероятнее то, что это и была главная цель налета. В этом случае важно установить, каким образом Иран мог получить информацию о точном местонахождении летающего радара.

Как заявил в интервью телеканалу NBC президент Украины Владимир Зеленский, эти данные Ирану предоставила Москва. По его словам, Россия трижды делала спутниковые снимки американской авиабазы за несколько дней до того, как Иран атаковал этот объект.

При этом, как отмечает телеканал, у них нет доказательств наличия российских спутниковых снимков, как и информации о том, как Украина узнала об их существовании.

