Соцсети ломают самооценку? Число случаев резко выросло — и это уже тревожит врачей

Число людей, обращающихся за помощью из-за недовольства своей внешностью, резко выросло. За три года — почти на 64%.

Только за последний год зафиксировано более тысячи случаев, и это почти на треть больше, чем годом ранее.

Речь идёт о состоянии, при котором человек буквально зацикливается на «недостатках» — часто таких, которые окружающие даже не замечают.

Постоянные проверки в зеркале, тревога, избегание фото — и ощущение, что «со мной что-то не так».

Особенно часто это касается подростков и молодых людей.

Причину называют прямо — соцсети.

По словам специалистов, нереалистичные стандарты внешности стали «ускорителем» проблемы. Лента, где все выглядят идеально, постепенно меняет восприятие самого себя.

И это не просто про настроение.

В тяжёлых случаях такое состояние может привести к депрессии и даже опасным мыслям.

При этом помощь существует — чаще всего речь идёт о разговорной терапии, и многие получают её в течение нескольких недель.

Но главный вопрос остаётся за кадром:

если «идеал» всегда в телефоне — как понять, где заканчивается картинка и начинается реальность?