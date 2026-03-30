Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 30. Марта Завтра: Igmars, Ilgmars, Nanija
Доступность

Соцсети ломают самооценку? Число случаев резко выросло — и это уже тревожит врачей

Редакция PRESS 30 марта, 2026 11:18

Всюду жизнь 0 комментариев

Селфи, фильтры, «идеальные» тела — и последствия, о которых редко говорят вслух.

Число людей, обращающихся за помощью из-за недовольства своей внешностью, резко выросло. За три года — почти на 64%.

Только за последний год зафиксировано более тысячи случаев, и это почти на треть больше, чем годом ранее.

Речь идёт о состоянии, при котором человек буквально зацикливается на «недостатках» — часто таких, которые окружающие даже не замечают.
Постоянные проверки в зеркале, тревога, избегание фото — и ощущение, что «со мной что-то не так».

Особенно часто это касается подростков и молодых людей.

Причину называют прямо — соцсети.

По словам специалистов, нереалистичные стандарты внешности стали «ускорителем» проблемы. Лента, где все выглядят идеально, постепенно меняет восприятие самого себя.

И это не просто про настроение.

В тяжёлых случаях такое состояние может привести к депрессии и даже опасным мыслям.
При этом помощь существует — чаще всего речь идёт о разговорной терапии, и многие получают её в течение нескольких недель.

Но главный вопрос остаётся за кадром:

если «идеал» всегда в телефоне — как понять, где заканчивается картинка и начинается реальность?

Главные новости

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM
Важно

Наличными максимум 750 евро на счёт? Минфин вносит изменения
Важно

Потому и занимаются таким свинством: Иябс подозревает Россию
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Три минуты — и минус миллионы! В Италии украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Всюду жизнь 14:25

Всюду жизнь 0 комментариев

Три минуты. Этого оказалось достаточно.

Читать
Загрузка

Никаких больше мопедов на тротуарах: вводятся новые правила

Важно 14:21

Важно 0 комментариев

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

Читать

Не соответствует Сатвертсме: принято решение по вопросу о языках нацменьшинств в LSM

Новости Латвии 14:16

Новости Латвии 0 комментариев

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Читать

Цены на топливо возьмут под контроль: продавцам грозит новый «солидарный» налог

Важно 14:03

Важно 0 комментариев

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Читать

Там нечем было делиться: Рижская дума — о подозрении в коррупции на променаде Мукусалас

Новости Латвии 13:50

Новости Латвии 0 комментариев

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Читать

Тяжелые пролежни и недостаточное питание: почему молодая женщина умерла в центре соцухода?

Важно 13:43

Важно 0 комментариев

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Читать

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

Важно 13:41

Важно 0 комментариев

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

Читать