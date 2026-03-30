Соцсети ломают самооценку? Число случаев резко выросло — и это уже тревожит врачей

Число людей, обращающихся за помощью из-за недовольства своей внешностью, резко выросло. За три года — почти на 64%.
Только за последний год зафиксировано более тысячи случаев, и это почти на треть больше, чем годом ранее.
Речь идёт о состоянии, при котором человек буквально зацикливается на «недостатках» — часто таких, которые окружающие даже не замечают.
Постоянные проверки в зеркале, тревога, избегание фото — и ощущение, что «со мной что-то не так».
Особенно часто это касается подростков и молодых людей.
Причину называют прямо — соцсети.
По словам специалистов, нереалистичные стандарты внешности стали «ускорителем» проблемы. Лента, где все выглядят идеально, постепенно меняет восприятие самого себя.
И это не просто про настроение.
В тяжёлых случаях такое состояние может привести к депрессии и даже опасным мыслям.
При этом помощь существует — чаще всего речь идёт о разговорной терапии, и многие получают её в течение нескольких недель.
Но главный вопрос остаётся за кадром:
если «идеал» всегда в телефоне — как понять, где заканчивается картинка и начинается реальность?