Вы выбрасываете это с грядки? А рестораны продают за 15 евро — и не зря

Речь о цветах.

Некоторые из них давно считаются деликатесом — и стоят в ресторанах приличных денег.

Цветки кабачка — нежные, подходят для жарки и начинки

Цветы шнитт-лука — с лёгким луковым вкусом, отлично в салаты

Настурция — яркая и острая, почти как пряность

Огуречник (бораго) — неожиданно даёт вкус свежего огурца

И это только начало.

Есть и более «тихие» герои:

— цветы укропа — насыщеннее, чем сама зелень

— цветы базилика — мягче и ароматнее листьев

— цветы кинзы — нежные, без резкости

— календула — даёт цвет и лёгкую горчинку, как дешёвая альтернатива шафрану

Даже лаванда и розы — не просто для красоты.

И вот что особенно интересно.

Многие специально обрывают цветы, чтобы растение «не тратило силы».

Но именно в этот момент появляется продукт, который в магазине не купить.

Есть только одно правило, которое звучит почти как шёпот:

не все цветы безопасны

и особенно — не стоит есть декоративные, обработанные химией

А в остальном — картина неожиданная.

Возможно, самый дорогой ингредиент в тарелке

уже растёт у тебя на грядке… и каждый год отправляется в мусор.

