Вы выбрасываете это с грядки? А рестораны продают за 15 евро — и не зря

Речь о цветах.
Некоторые из них давно считаются деликатесом — и стоят в ресторанах приличных денег.
- Цветки кабачка — нежные, подходят для жарки и начинки
- Цветы шнитт-лука — с лёгким луковым вкусом, отлично в салаты
- Настурция — яркая и острая, почти как пряность
- Огуречник (бораго) — неожиданно даёт вкус свежего огурца
И это только начало.
Есть и более «тихие» герои:
— цветы укропа — насыщеннее, чем сама зелень
— цветы базилика — мягче и ароматнее листьев
— цветы кинзы — нежные, без резкости
— календула — даёт цвет и лёгкую горчинку, как дешёвая альтернатива шафрану
Даже лаванда и розы — не просто для красоты.
И вот что особенно интересно.
Многие специально обрывают цветы, чтобы растение «не тратило силы».
Но именно в этот момент появляется продукт, который в магазине не купить.
Есть только одно правило, которое звучит почти как шёпот:
не все цветы безопасны
и особенно — не стоит есть декоративные, обработанные химией
А в остальном — картина неожиданная.
Возможно, самый дорогой ингредиент в тарелке
уже растёт у тебя на грядке… и каждый год отправляется в мусор.