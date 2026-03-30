Вы выбрасываете это с грядки? А рестораны продают за 15 евро — и не зря

Редакция PRESS 30 марта, 2026 09:25

Азбука здоровья 0 комментариев

То, что многие садоводы без жалости срезают и отправляют в компост… на самом деле может быть самым вкусным на всей грядке.

Речь о цветах.

Некоторые из них давно считаются деликатесом — и стоят в ресторанах приличных денег.

  • Цветки кабачка — нежные, подходят для жарки и начинки
  •  Цветы шнитт-лука — с лёгким луковым вкусом, отлично в салаты
  •  Настурция — яркая и острая, почти как пряность
  •  Огуречник (бораго) — неожиданно даёт вкус свежего огурца

И это только начало.

Есть и более «тихие» герои:

— цветы укропа — насыщеннее, чем сама зелень
— цветы базилика — мягче и ароматнее листьев
— цветы кинзы — нежные, без резкости
— календула — даёт цвет и лёгкую горчинку, как дешёвая альтернатива шафрану

Даже лаванда и розы — не просто для красоты.

И вот что особенно интересно.

Многие специально обрывают цветы, чтобы растение «не тратило силы».
Но именно в этот момент появляется продукт, который в магазине не купить.

Есть только одно правило, которое звучит почти как шёпот:

не все цветы безопасны

 и особенно — не стоит есть декоративные, обработанные химией

А в остальном — картина неожиданная.

Возможно, самый дорогой ингредиент в тарелке
уже растёт у тебя на грядке… и каждый год отправляется в мусор.
 

Главные новости

Потому и занимаются таким свинством: Иябс подозревает Россию
Важно

Потому и занимаются таким свинством: Иябс подозревает Россию

Скандал в ЦИК: обнаружилась фиктивная сотрудница, помогавшая мужу не платить алименты
Важно

Скандал в ЦИК: обнаружилась фиктивная сотрудница, помогавшая мужу не платить алименты (1)

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM
Важно

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Три минуты — и минус миллионы! В Италии украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Три минуты. Этого оказалось достаточно.

Загрузка

Никаких больше мопедов на тротуарах: вводятся новые правила

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

Не соответствует Сатвертсме: принято решение по вопросу о языках нацменьшинств в LSM

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Цены на топливо возьмут под контроль: продавцам грозит новый «солидарный» налог

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Там нечем было делиться: Рижская дума — о подозрении в коррупции на променаде Мукусалас

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Тяжелые пролежни и недостаточное питание: почему молодая женщина умерла в центре соцухода?

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

