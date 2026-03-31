Уже десять лет у меня две женщины: исповедь латвийского «многоженца»

Редакция PRESS 31 марта, 2026 10:37

Мнения 0 комментариев

Эгилс уже более десяти лет живёт двойной жизнью и утверждает, что искренне любит обеих своих женщин. Журналист Гинта Аузиня расспросила самого героя этой истории (имена изменены), как всё началось и как он живёт сейчас.

— Ты говоришь, что у тебя две жены. Официально ведь одна?
— Конечно, по закону иначе нельзя. Но да — я люблю двух женщин и не могу это изменить.

— Как всё началось?
— С Луизой мы познакомились в университете. Это была настоящая любовь. Мы не только пара и родители, но и лучшие друзья, почти родственные души. Со второй женщиной, Иевой, я встретился через шесть лет после свадьбы. Я не искал любовницу — просто увидел её в ресторане в Риге и буквально влюбился с первого взгляда. Я пригласил её на свидание, и начался бурный роман.

— Ты признался, что женат?
— Через месяц, когда у неё появились подозрения. Она разозлилась, перестала отвечать, но я был настойчив — приходил к ней, дарил подарки, устроил поездку. Сразу сказал, что не могу развестись: не хочу ранить близкого человека и ломать семью с детьми. Но пообещал любить её и делать счастливой.

— Жена не догадалась?
— Догадалась быстро. Через несколько месяцев прямо спросила. Был большой скандал, она хотела развода, но я был против.

— Ты пообещал прекратить роман?
— Нет, потому что понимал, что не смогу. Я сказал, что люблю её, что она моя семья и мать моих детей, но Иеву тоже не оставлю.

— И она согласилась?
— Это было тяжело: крики, слёзы. Но я продолжал заботиться о семье, и морально, и материально. У них всего в достатке, я их очень люблю.

— Звучит слишком просто.
— Луиза знает, что она для меня очень важна — и как жена, и как друг. У нас семья, дети.

— А Иева не хочет занять место жены?
— Такие разговоры были, и непростые. Я понимаю, что ей это может надоесть. Но пока мы просто наслаждаемся жизнью. Я стараюсь делать её счастливой.

— Возможно, они терпят это из-за денег?
— Не скрою, я обеспечиваю обеим хорошую жизнь. Но они этого заслуживают. И надеюсь, что всё-таки любят меня.

— Они знакомы друг с другом?
— Живём в маленькой стране — они знают друг о друге, но лично, насколько я знаю, не встречались.

— А друзья и родственники?
— Близкие друзья знают, родственники — нет. Родители точно не поняли бы.

— Как долго ты собираешься так жить?
— Хотелось бы всю жизнь — я чувствую себя счастливым. Но понимаю, что всё может измениться. Поэтому просто живу и радуюсь, пока это возможно.

