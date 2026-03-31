Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вт, 31. Марта
Почему не работал сайт 112.lv, когда нависла угроза? Силиня требует объяснений (1)

© LETA 31 марта, 2026 10:02

Премьер-министр Эвика Силиня потребует от Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) объяснений относительно технической мощности сайта «112.lv» после рассылки сообщений Cell Broadcast (сотовое вещание) в Балвском и Лудзенском краях, следует из её заявления в твиттере, пишет ЛЕТА.

Как ранее сообщало агентство, вскоре после рассылки экстренных сообщений на сайте «112.lv» была доступна информация о характере угрозы и действиях для жителей соответствующих территорий. Однако позже сайт временно перестал работать, из-за чего ознакомиться с этой информацией стало невозможно.

Премьер-министр поблагодарила службы за своевременное предупреждение жителей и готовность к реагированию, однако отметила, что уже во вторник, 31 марта, ожидает от ГПСС объяснений по поводу технической мощности сайта.

Как сообщалось, в понедельник вечером армия Латвии зафиксировала иностранный беспилотник вблизи латвийско-российской границы, недалеко от территорий Лудзенского и Балвского краёв, после чего для оперативного информирования жителей была задействована система экстренного оповещения.

Беспилотник не входил в воздушное пространство Латвии. После его удаления от границы через систему экстренного оповещения было разослано сообщение об окончании угрозы.

Несколько жителей Балвского края подтвердили агентству ЛЕТА, что получили уведомления на мобильные телефоны как о наличии угрозы, так и о её завершении, однако открыть сайт «112.lv» для получения более подробной информации им не удалось.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе во все три страны Балтии залетели и взорвались дроны. Вероятно, они были направлены на цели в России в ходе обороны Украины от российской агрессии, однако сбились с курса или были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ
«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше
Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео
«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео (1)

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине (1)

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»? (1)

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами? (1)

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз (1)

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ (1)

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает (1)

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше (1)

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

