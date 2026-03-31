Запретят соцсети детям? Google пугает последствиями!

Редакция PRESS 31 марта, 2026 09:18

Всюду жизнь 0 комментариев

Идея звучит красиво — убрать соцсети для детей до 16 лет и «решить проблему разом». Но в реальности всё может повернуться совсем иначе.

В Google прямо говорят: такой шаг может открыть дверь туда, куда взрослые вообще не заглядывают.

Глава британского офиса компании Кейт Алесси неожиданно выступила против полного запрета — и объяснила, почему он может сыграть против самих детей.

По её словам, если привычные платформы закрыть, подростки не исчезнут из интернета. Они просто уйдут в «серые зоны» — менее известные площадки, закрытые чаты и уголки сети, где нет ни модерации, ни контроля, ни даже базовой безопасности.

И это происходит на фоне громкого удара по техногигантам.

На прошлой неделе суд признал Meta и Google ответственными за зависимость пользователя, начавшуюся ещё в детстве. Компании обязали выплатить $6 млн — речь шла о том, что продукты якобы специально проектировались так, чтобы «затягивать».

В Google с этим не согласны и уже готовят апелляцию. Но сам факт решения добавил масла в огонь — разговоры о запрете вспыхнули с новой силой.

Тем более что прецедент уже есть: в Австралия ввели ограничения для подростков — впервые на таком уровне.

На этом фоне слова Google звучат почти как предупреждение:
запрет может не закрыть проблему, а просто сделать её невидимой.

Вместо этого компания делает ставку на контроль — тихий, но постоянный.

В YouTube уже внедряют функции, которые буквально вмешиваются в поведение:
таймеры, напоминания «сделать паузу», режим «пора спать».

Не запретить — а остановить. Не закрыть — а ограничить.

Параллельно Google запускает ещё одну линию — учит людей выжимать максимум из искусственного интеллекта. Причём не теоретически, а прямо «на местах»: от автоматизации рутинных задач до инструментов, которые могут делать за тебя часть работы.

Но тут всплывает неожиданная деталь.

Несмотря на весь шум вокруг ИИ, только каждый четвёртый пользователь считает, что реально получает от него пользу. А тех, кто уверен, что умеет пользоваться «по-настоящему», — и вовсе единицы.

Получается странная картина.

С одной стороны — попытка ограничить влияние технологий.
С другой — всё больше инструментов, которые делают их ещё глубже частью жизни.

И где проходит граница между защитой и вытеснением — похоже, пока никто до конца не понимает.
 
 
 

Комментарии (0)
«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео
«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

