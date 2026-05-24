Несколько школ Резекне завершат учебный год удалённо — полностью или частично

Полная "удалёнка" вводится в Резекненской 2-й средней школе для учащихся 4-8-х и 10-11-х классов.

В Резекненской 3-й основной школе учащиеся 3-9-х классов будут заниматься частично удалённо. Очно будут проводиться централизованные экзамены, комбинированные работы, внеклассные мероприятия и консультации. То же самое касается учащихся 5-12-х классов Резекненской государственной польской гимназии.

Остальные школы решили обеспечивать учебный процесс обычным порядком.

Как уже сообщалось, за последние месяцы оповещения по сотовому вещанию получали жители Латгалии и Видземе, эти оповещения были связаны с приближением или залётом в воздушное пространство Латвии дронов, вероятнее всего, задействованных в российско-украинской войне. Несколько раз эти дроны на территории Латвии взрывались, в частности, 7 мая на полузаброшенной нефтебазе в Резекне и 23 мая на озере Дридзис.