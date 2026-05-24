Дело о трёх застреленных собаках суд начнёт рассматривать в августе

Три собаки были застрелены в октябре прошлого года в Брунавской волости Бауского края. По данному уголовному делу обвиняются четыре человека: охотник Гатис Минкевич, старший инспектор Бауской муниципальной полиции Кристине Лейтере-Озолиня, инспектор Бауской муниципальной полиции Андрис Миллерс и бывший начальник Бауской муниципальной полиции Эгилс Гайлис.

Гайлису предъявлено обвинение в умышленных действиях государственного должностного лица с явным превышением служебных прав и полномочий, повлёкших существенный вред.

Лейтере-Озолиня и Миллерс обвиняются в том, что не выполнили своих служебных обязанностей, то есть по халатности не совершили действий, которые должны были совершить согласно закону и порученному заданию, нанеся тем самым существенный вред. Минкевич обвиняется в жестоком обращении с животными, повлёкшем их гибель.

10 октября 2025 года в Баускую муниципальную полицию поступила информация о том, что на территорию некоего владения в Брунавской волости Бауского края забрели агрессивные бродячие собаки. На место происшествия прибыли два сотрудника муниципальной полиции.

На территории владения они обнаружили трёх собак и сообщили дежурной в центре оперативного руководства Бауской краевой муниципальной полиции свою субъективную оценку агрессивности и опасности собак, после чего приняли информацию о том, что на место происшествия вызван охотник и сотрудники предприятия по отлову бродячих животных.

Гайлис, занимавший на тот момент должность начальника краевой муниципальной полиции, получил от дежурной информацию о двух агрессивных бродячих собаках, лично не перепроверил соответствие этой информации фактическим обстоятельствам дела и принял решение вызвать на место происшествия охотника, поручив ему убить собак, что являлось нарушением служебных полномочий и правил Бауской краевой думы, согласно которым собак должно было отловить предприятие, которое оказывает соответствующую услугу.

Руководитель охотничьего коллектива сначала отказал начальнику муниципальной полиции, но после повторного требования написал в групповой чат в Whatsapp, попросив отозваться охотника, который мог бы выполнить такую задачу.

На эту просьбу откликнулся охотник, который 10 октября 2025 года после полудня прибыл на место происшествия и, осознавая, что в результате его действий собаки могут погибнуть, без обоснованной причины, в отсутствие угрозы для здоровья и жизни людей, незаконно застрелил собак, принадлежавших Модрису Коновалову. Сотрудники полиции ему в этом не препятствовали.

Как уже сообщалось ранее, начальник муниципальной полиции Гайлис на время проведения служебной проверки был отстранён от выполнения должностных обязанностей, а впоследствии был уволен. Ещё двое сотрудников краевой муниципальной полиции получили дисциплинарные наказания.