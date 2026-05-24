Изначально их возвращение было запланировано на вчерашний день, но они отложили поездку из-за госпитализации двоих из них в связи с "травмами", полученными после захвата израильскими силами.

В аэропорту активистов встречала организованная толпа сторонников с палестинскими флагами.

Ситуация быстро вышла из-под контроля: встречающие устроили несогласованную акцию прямо в терминале, стали оказывать сопротивление сотрудникам безопасности и начали потасовку. Полиция применила дубинки для разгона толпы и зачистки терминала. В результате пострадали и сами активисты, и их сторонники. Четверо зачинщиков беспорядков были задержаны.

МИД Израиля опубликовал видеозапись с места происшествия с комментарием: "Анархисты из флотилии свели с ума испанскую полицию".