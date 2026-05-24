Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (1)

Редакция PRESS 24 мая, 2026 10:18

Важно 1 комментариев

Basque police officers detain a member of the Global Sumud Flotilla upon their arrival at Bilbao airport on May 23, 2026. Police detained four people at Bilbao airport in northern Spain on May 23, 2026 following clashes that broke out after activists from a Gaza-bound flotilla returned home, officials said. (Photo by Idurre Etxaburu / AFP)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Изначально их возвращение было запланировано на вчерашний день, но они отложили поездку из-за госпитализации двоих из них в связи с "травмами", полученными после захвата израильскими силами.

В аэропорту активистов встречала организованная толпа сторонников с палестинскими флагами.

Ситуация быстро вышла из-под контроля: встречающие устроили несогласованную акцию прямо в терминале, стали оказывать сопротивление сотрудникам безопасности и начали потасовку. Полиция применила дубинки для разгона толпы и зачистки терминала. В результате пострадали и сами активисты, и их сторонники. Четверо зачинщиков беспорядков были задержаны.

 

МИД Израиля опубликовал видеозапись с места происшествия с комментарием: "Анархисты из флотилии свели с ума испанскую полицию".

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

