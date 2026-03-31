Как в самом бедном регионе Европы: сколько лет живут латвийцы?

Как сообщает Eurostat, самая высокая ожидаемая продолжительность жизни зафиксирована в регионе Мадридского сообщества в Испании — 85,7 года. На региональном уровне еще три региона достигли показателя 85 лет и выше: итальянские регионы автономная провинция Тренто и автономная провинция Больцано/Бозен, а также столичный регион Швеции — Стокгольм (во всех случаях по 85,0 года).

В то же время среди пяти регионов ЕС с самой низкой ожидаемой продолжительностью жизни при рождении три находятся в Болгарии: Северозападный (73,9 года), Северный центральный (74,9 года) и Северо-восточный (75,4 года). Два других региона — Майотта во Франции (74,5 года) и Северная Венгрия (75,1 года).

Латвия недалеко ушла от Болгарии. В европейской статистике страна считается одним регионом с продолжительностью жизни 76,4 года. Это меньше, чем в подавляющем большинстве регионов ЕС, а также меньше, чем в Эстонии (79,4 года) и Литве (77,2 года).

В 2024 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении для женщин в ЕС составила 84,1 года (на 0,1 года больше, чем в 2023 году), тогда как для мужчин — 78,9 года (рост на 0,2 года). Это означает, что женщины в среднем живут на 5,2 года дольше мужчин.

Разрыв между полами существенно различается по странам ЕС. В Латвии женщины живут в среднем на 9,8 года дольше мужчин, далее следуют Литва (8,6 года) и Эстония (8,4 года). Наименьший разрыв зафиксирован в Нидерландах (2,8 года), Швеции (3,1 года) и Ирландии (3,4 года).