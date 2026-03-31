Как в самом бедном регионе Европы: сколько лет живут латвийцы?

Редакция PRESS 31 марта, 2026 11:43

Новости Латвии 0 комментариев

В 2024 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Европейском союзе составила 81,5 года, что на 0,1 года больше, чем в 2023 году. В 2020 году (80,4 года) и 2021 году (80,1 года) показатель снизился из-за пандемии COVID-19, однако затем восстановился и превысил уровень 2019 года (81,3 года). Латвия по продолжительности жизни плетется в хвосте ЕС.

Как сообщает Eurostat, самая высокая ожидаемая продолжительность жизни зафиксирована в регионе Мадридского сообщества в Испании — 85,7 года. На региональном уровне еще три региона достигли показателя 85 лет и выше: итальянские регионы автономная провинция Тренто и автономная провинция Больцано/Бозен, а также столичный регион Швеции — Стокгольм (во всех случаях по 85,0 года).

В то же время среди пяти регионов ЕС с самой низкой ожидаемой продолжительностью жизни при рождении три находятся в Болгарии: Северозападный (73,9 года), Северный центральный (74,9 года) и Северо-восточный (75,4 года). Два других региона — Майотта во Франции (74,5 года) и Северная Венгрия (75,1 года).

Латвия недалеко ушла от Болгарии. В европейской статистике страна считается одним регионом с продолжительностью жизни 76,4 года. Это меньше, чем в подавляющем большинстве регионов ЕС, а также меньше, чем в Эстонии (79,4 года) и Литве (77,2 года).

В 2024 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении для женщин в ЕС составила 84,1 года (на 0,1 года больше, чем в 2023 году), тогда как для мужчин — 78,9 года (рост на 0,2 года). Это означает, что женщины в среднем живут на 5,2 года дольше мужчин.

Разрыв между полами существенно различается по странам ЕС. В Латвии женщины живут в среднем на 9,8 года дольше мужчин, далее следуют Литва (8,6 года) и Эстония (8,4 года). Наименьший разрыв зафиксирован в Нидерландах (2,8 года), Швеции (3,1 года) и Ирландии (3,4 года).

«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео
С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?
Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше
Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

