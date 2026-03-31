Продал жену 120 мужчинам: интересный судебный казус по соседству

Euronews 31 марта, 2026 12:48

Всюду жизнь 0 комментариев

В Швеции 62-летнему мужчине предъявлены обвинения в сутенерстве при отягчающих обстоятельствах, нападении и многочисленных изнасилованиях - по данным следствия, он продал сексуальные услуги своей жены более чем 120 клиентам.

Он находится под стражей с конца октября после того, как пострадавшая обратилась в полицию на севере страны. Согласно обвинительному заключению, мужчина на протяжении многих лет получал финансовую выгоду, принуждая свою жену "совершать и подчиняться сексуальным действиям".

Как сообщается, он публиковал объявления в Интернете, назначал и заставлял женщину совершать сексуальные действия в Интернете, чтобы привлечь больше клиентов. 
 
Его также обвинили в том, что он применял насилие и угрожал ей, использовал ее страх перед ним и воспользовался ее наркотической зависимостью, что, по словам прокурора, было "безжалостной эксплуатацией".

Полицейский помогает полицейской машине выехать из оцепленного района на окраине Оребро, 5 февраля 2025 года AP Photo
В феврале прокурор Ида Аннерштедт заявила, что власти выявили около 120 человек, подозреваемых в покупке сексуальных услуг.

Предположительно, инциденты произошли в период с августа 2022 года по октябрь 2025-го.

Помимо сутенерства при отягчающих обстоятельствах, мужчине, который все отрицает, также были предъявлены обвинения в восьми изнасилованиях. Среди них - один инцидент с клиенткой. Ему также предъявили обвинения в четырех попытках изнасилования и четырех нападениях.

Сильвия Ингольфсдоттир, адвокат, представляющая интересы женщины, сообщила, что ее клиентка стала жертвой "серьезных и тяжких преступлений". "Теперь она надеется добиться справедливости", - говорится в заявлении Ингольфсдоттир. По данным общественной телекомпании SVT, мужчина ранее был одним из лидеров байкерской группировки Hells Angels.

Начало судебного процесса предварительно назначено на 13 апреля.

Параллели с делом Пелико

Это дело уже сравнивают с делом Жизель Пелико, 73-летней француженки, которую прославили как икону феминизма за отказ от права на анонимность в деле о многочисленных изнасилованиях.

В период с 2011 по 2020 год Пелико накачивали наркотиками и насиловали ее муж Доминик и десятки других мужчин, пока она находилась в бессознательном состоянии. Ее дело всколыхнуло Францию и привлекло внимание международной прессы.

С тех пор Пелико стала символом борьбы с сексуальным насилием, а этот шокирующий случай послужил толчком к национальному переосмыслению отношения к таким преступлениям. В июле прошлого года она была удостоена высшей награды Франции, став кавалером ордена Почетного легиона. Доминик Пелико был приговорен к 20 годам лишения свободы, остальные обвиняемые получили от 3 до 15 лет тюрьмы.

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?
С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?

В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все
В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все

«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео
«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео (1)

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

