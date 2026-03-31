Продал жену 120 мужчинам: интересный судебный казус по соседству

Он находится под стражей с конца октября после того, как пострадавшая обратилась в полицию на севере страны. Согласно обвинительному заключению, мужчина на протяжении многих лет получал финансовую выгоду, принуждая свою жену "совершать и подчиняться сексуальным действиям".

Как сообщается, он публиковал объявления в Интернете, назначал и заставлял женщину совершать сексуальные действия в Интернете, чтобы привлечь больше клиентов.



Его также обвинили в том, что он применял насилие и угрожал ей, использовал ее страх перед ним и воспользовался ее наркотической зависимостью, что, по словам прокурора, было "безжалостной эксплуатацией".

Полицейский помогает полицейской машине выехать из оцепленного района на окраине Оребро, 5 февраля 2025 года AP Photo

В феврале прокурор Ида Аннерштедт заявила, что власти выявили около 120 человек, подозреваемых в покупке сексуальных услуг.

Предположительно, инциденты произошли в период с августа 2022 года по октябрь 2025-го.

Помимо сутенерства при отягчающих обстоятельствах, мужчине, который все отрицает, также были предъявлены обвинения в восьми изнасилованиях. Среди них - один инцидент с клиенткой. Ему также предъявили обвинения в четырех попытках изнасилования и четырех нападениях.

Сильвия Ингольфсдоттир, адвокат, представляющая интересы женщины, сообщила, что ее клиентка стала жертвой "серьезных и тяжких преступлений". "Теперь она надеется добиться справедливости", - говорится в заявлении Ингольфсдоттир. По данным общественной телекомпании SVT, мужчина ранее был одним из лидеров байкерской группировки Hells Angels.

Начало судебного процесса предварительно назначено на 13 апреля.

Параллели с делом Пелико

Это дело уже сравнивают с делом Жизель Пелико, 73-летней француженки, которую прославили как икону феминизма за отказ от права на анонимность в деле о многочисленных изнасилованиях.

В период с 2011 по 2020 год Пелико накачивали наркотиками и насиловали ее муж Доминик и десятки других мужчин, пока она находилась в бессознательном состоянии. Ее дело всколыхнуло Францию и привлекло внимание международной прессы.

С тех пор Пелико стала символом борьбы с сексуальным насилием, а этот шокирующий случай послужил толчком к национальному переосмыслению отношения к таким преступлениям. В июле прошлого года она была удостоена высшей награды Франции, став кавалером ордена Почетного легиона. Доминик Пелико был приговорен к 20 годам лишения свободы, остальные обвиняемые получили от 3 до 15 лет тюрьмы.