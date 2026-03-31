«Сам домохозяйка»: Зеленский обменялся репликами в главой Rheinmetall

Редакция PRESS 31 марта, 2026 10:52

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на высказывания главы немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера, который назвал украинскую беспилотную промышленность "домохозяйками с 3-D принтерами на кухне".

"Если каждая домохозяйка в Украине действительно может производить беспилотники, то каждая домохозяйка может быть генеральным директором Rheinmetall", - сказал Зеленский, похвалив украинскую оборонную промышленность за достижение "такого высокого стандарта".

Паппергер в интервью The Atlantic назвал украинское производство оружия ничем не примечательным, сравнив его с "игрой в лего".

Его комментарии вызвали широкую реакцию в Киеве.
 
Позже Rheinmetall выпустил заявление, в котором выразил "глубочайшее уважение" к оборонному сектору Украины, подчеркнув "инновационную силу и боевой дух украинского народа", но не извинился за высказывания генерального директора.

Зеленский сообщил журналистам через WhatsApp, что Украина конкурирует "не риторикой, а технологиями и результатами", указав на успехи на суше, в воздухе и на море.

Он добавил, что оборонная промышленность Украины "займет, и уже занимает, свое место в мире".

Советник президента Украины Александр Камышин заявил, что украинские беспилотники уничтожили более 11 000 российских танков. Официальные лица и пользователи социальных сетей ответили хэштегами #LegoDrones и #MadeByHousewives.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала высказывания Паппергера сексистскими, заявив: "Оборона Европы держится на украинских "домохозяйках". Украинские женщины - неотъемлемая часть военных усилий Украины и безопасности Европы. Они занимают должности, в которых раньше доминировали мужчины, привнося энергию, дисциплину и решительность".

В Вооруженных силах Украины служат более 70 000 женщин, из них около 20 000 - на боевых должностях. Многие из них работают операторами и разработчиками беспилотников.

Власти Украины утверждают, что женщины-операторы беспилотников принимали участие в прошлогодней операции "Паутина", в ходе которой более 100 украинских беспилотников нанесли удар по авиабазам в глубине России, нацелившись на бомбардировщики дальнего радиуса действия, обладающие ядерным потенциалом.

Немецкая компания Rheinmetall, один из крупнейших европейских производителей оружия, стала крупным поставщиком для Украины, поставляя танки, 155-мм артиллерию, минометные снаряды и разведывательные беспилотники.

Главный исполнительный директор компании Армин Паппергер вызвал споры своими комментариями, в которых назвал украинскую беспилотную промышленность "домохозяйками с 3-D принтерами на кухне", и это произошло в тот момент, когда Владимир Зеленский совершал турне по странам Персидского залива и подписывал оборонные соглашения.

Эти соглашения включают сотрудничество в области противодействия ракетным и беспилотным угрозам, а украинские специалисты направлены в несколько стран для оказания помощи в создании систем противовоздушной обороны и перехвата беспилотников.

Высказывания Паппергера также вызвали более широкую дискуссию об инновациях в сфере обороны. За четыре года полномасштабного вторжения России беспилотники, по оценкам, наносят около 80% боевых потерь с обеих сторон.

Германия и Украина запустили совместное предприятие между немецкой компанией Quantum Systems и украинской Frontline Robotics.

Предприятие, которое, как ожидается, будет производить до 10 000 беспилотников в течение года, станет первой украинской линией по производству беспилотников в Германии и станет частью усилий Киева по расширению производства оружия в Европе на фоне растущего спроса на беспилотные системы.

В настоящее время украинские компании производят около четырех миллионов беспилотников различных типов в год.

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?

В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

