«Сам домохозяйка»: Зеленский обменялся репликами в главой Rheinmetall

"Если каждая домохозяйка в Украине действительно может производить беспилотники, то каждая домохозяйка может быть генеральным директором Rheinmetall", - сказал Зеленский, похвалив украинскую оборонную промышленность за достижение "такого высокого стандарта".

Паппергер в интервью The Atlantic назвал украинское производство оружия ничем не примечательным, сравнив его с "игрой в лего".

Его комментарии вызвали широкую реакцию в Киеве.



Позже Rheinmetall выпустил заявление, в котором выразил "глубочайшее уважение" к оборонному сектору Украины, подчеркнув "инновационную силу и боевой дух украинского народа", но не извинился за высказывания генерального директора.

Зеленский сообщил журналистам через WhatsApp, что Украина конкурирует "не риторикой, а технологиями и результатами", указав на успехи на суше, в воздухе и на море.

Он добавил, что оборонная промышленность Украины "займет, и уже занимает, свое место в мире".

Советник президента Украины Александр Камышин заявил, что украинские беспилотники уничтожили более 11 000 российских танков. Официальные лица и пользователи социальных сетей ответили хэштегами #LegoDrones и #MadeByHousewives.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала высказывания Паппергера сексистскими, заявив: "Оборона Европы держится на украинских "домохозяйках". Украинские женщины - неотъемлемая часть военных усилий Украины и безопасности Европы. Они занимают должности, в которых раньше доминировали мужчины, привнося энергию, дисциплину и решительность".

В Вооруженных силах Украины служат более 70 000 женщин, из них около 20 000 - на боевых должностях. Многие из них работают операторами и разработчиками беспилотников.

Власти Украины утверждают, что женщины-операторы беспилотников принимали участие в прошлогодней операции "Паутина", в ходе которой более 100 украинских беспилотников нанесли удар по авиабазам в глубине России, нацелившись на бомбардировщики дальнего радиуса действия, обладающие ядерным потенциалом.

Немецкая компания Rheinmetall, один из крупнейших европейских производителей оружия, стала крупным поставщиком для Украины, поставляя танки, 155-мм артиллерию, минометные снаряды и разведывательные беспилотники.

Главный исполнительный директор компании Армин Паппергер вызвал споры своими комментариями, в которых назвал украинскую беспилотную промышленность "домохозяйками с 3-D принтерами на кухне", и это произошло в тот момент, когда Владимир Зеленский совершал турне по странам Персидского залива и подписывал оборонные соглашения.

Эти соглашения включают сотрудничество в области противодействия ракетным и беспилотным угрозам, а украинские специалисты направлены в несколько стран для оказания помощи в создании систем противовоздушной обороны и перехвата беспилотников.

Высказывания Паппергера также вызвали более широкую дискуссию об инновациях в сфере обороны. За четыре года полномасштабного вторжения России беспилотники, по оценкам, наносят около 80% боевых потерь с обеих сторон.

Германия и Украина запустили совместное предприятие между немецкой компанией Quantum Systems и украинской Frontline Robotics.

Предприятие, которое, как ожидается, будет производить до 10 000 беспилотников в течение года, станет первой украинской линией по производству беспилотников в Германии и станет частью усилий Киева по расширению производства оружия в Европе на фоне растущего спроса на беспилотные системы.

В настоящее время украинские компании производят около четырех миллионов беспилотников различных типов в год.