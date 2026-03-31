Это считали «безопасной заменой»… но теперь говорят о раке

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса заявили: вдыхание пара от электронных сигарет может быть связано с раком лёгких и полости рта.
И это не про далёкие риски «когда-нибудь потом».
Учёные проанализировали десятки исследований — от лабораторных работ до наблюдений за людьми — и нашли тревожные сигналы прямо на уровне клеток: повреждение ДНК, воспаления, изменения тканей.
Проще говоря, организм реагирует так, как реагирует перед развитием рака.
Один из авторов исследования прямо сказал:
ткани рта и лёгких «однозначно меняются» под воздействием вейпов.
И здесь появляется самый неприятный момент.
Электронные сигареты — слишком «молодая» технология. Им всего около 20 лет. Это значит, что долгосрочной статистики пока нет. Нет цифры, сколько именно людей заболеет.
Но есть другое — ранние признаки.
И они совпадают с тем, что медицина уже знает о развитии онкологии.
В исследование попали даже отдельные случаи, где рак полости рта обнаруживали у людей, которые никогда не курили — только пользовались вейпами.
Плюс эксперименты на животных: у мышей, дышавших паром, опухоли лёгких появлялись чаще.
Учёные осторожны в формулировках — но общий вывод звучит жёстко:
риск, скорее всего, есть.
И это звучит особенно громко на фоне старой истории с сигаретами.
Когда-то тоже не было «достаточно доказательств». Потребовались десятилетия, прежде чем связь курения и рака признали официально.
Теперь исследователи предупреждают:
если ждать абсолютной уверенности — можно повторить ту же ошибку.
Но есть и нюанс.
Некоторые эксперты подчёркивают: приравнивать вейпы к обычным сигаретам пока рано — в них нет продуктов горения, которые считаются главным источником канцерогенов.
Тем не менее звучит другая мысль, куда более неудобная:
вопрос уже не в том, «безопаснее ли это сигарет»,
а в том — безопасно ли это вообще.
И вот здесь уверенности становится всё меньше.
Особенно если речь идёт о тех, кто никогда не курил — но начал с вейпа.