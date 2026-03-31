Это считали «безопасной заменой»… но теперь говорят о раке

Редакция PRESS 31 марта, 2026 11:17

Азбука здоровья 0 комментариев

Ещё недавно вейпы называли «мягкой альтернативой» сигаретам. Теперь звучит совсем иначе.

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса заявили: вдыхание пара от электронных сигарет может быть связано с раком лёгких и полости рта.

И это не про далёкие риски «когда-нибудь потом».

Учёные проанализировали десятки исследований — от лабораторных работ до наблюдений за людьми — и нашли тревожные сигналы прямо на уровне клеток: повреждение ДНК, воспаления, изменения тканей.

Проще говоря, организм реагирует так, как реагирует перед развитием рака.

Один из авторов исследования прямо сказал:
ткани рта и лёгких «однозначно меняются» под воздействием вейпов.

И здесь появляется самый неприятный момент.

Электронные сигареты — слишком «молодая» технология. Им всего около 20 лет. Это значит, что долгосрочной статистики пока нет. Нет цифры, сколько именно людей заболеет.

Но есть другое — ранние признаки.

И они совпадают с тем, что медицина уже знает о развитии онкологии.

В исследование попали даже отдельные случаи, где рак полости рта обнаруживали у людей, которые никогда не курили — только пользовались вейпами.

Плюс эксперименты на животных: у мышей, дышавших паром, опухоли лёгких появлялись чаще.

Учёные осторожны в формулировках — но общий вывод звучит жёстко:
риск, скорее всего, есть.

И это звучит особенно громко на фоне старой истории с сигаретами.

Когда-то тоже не было «достаточно доказательств». Потребовались десятилетия, прежде чем связь курения и рака признали официально.

Теперь исследователи предупреждают:
если ждать абсолютной уверенности — можно повторить ту же ошибку.

Но есть и нюанс.

Некоторые эксперты подчёркивают: приравнивать вейпы к обычным сигаретам пока рано — в них нет продуктов горения, которые считаются главным источником канцерогенов.

Тем не менее звучит другая мысль, куда более неудобная:

вопрос уже не в том, «безопаснее ли это сигарет»,
а в том — безопасно ли это вообще.

И вот здесь уверенности становится всё меньше.

Особенно если речь идёт о тех, кто никогда не курил — но начал с вейпа.
 
 
 

Комментарии (0)
Главные новости

В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все
В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше
Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?
С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

