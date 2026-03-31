Это считали «безопасной заменой»… но теперь говорят о раке

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса заявили: вдыхание пара от электронных сигарет может быть связано с раком лёгких и полости рта.

И это не про далёкие риски «когда-нибудь потом».

Учёные проанализировали десятки исследований — от лабораторных работ до наблюдений за людьми — и нашли тревожные сигналы прямо на уровне клеток: повреждение ДНК, воспаления, изменения тканей.

Проще говоря, организм реагирует так, как реагирует перед развитием рака.

Один из авторов исследования прямо сказал:

ткани рта и лёгких «однозначно меняются» под воздействием вейпов.

И здесь появляется самый неприятный момент.

Электронные сигареты — слишком «молодая» технология. Им всего около 20 лет. Это значит, что долгосрочной статистики пока нет. Нет цифры, сколько именно людей заболеет.

Но есть другое — ранние признаки.

И они совпадают с тем, что медицина уже знает о развитии онкологии.

В исследование попали даже отдельные случаи, где рак полости рта обнаруживали у людей, которые никогда не курили — только пользовались вейпами.

Плюс эксперименты на животных: у мышей, дышавших паром, опухоли лёгких появлялись чаще.

Учёные осторожны в формулировках — но общий вывод звучит жёстко:

риск, скорее всего, есть.

И это звучит особенно громко на фоне старой истории с сигаретами.

Когда-то тоже не было «достаточно доказательств». Потребовались десятилетия, прежде чем связь курения и рака признали официально.

Теперь исследователи предупреждают:

если ждать абсолютной уверенности — можно повторить ту же ошибку.

Но есть и нюанс.

Некоторые эксперты подчёркивают: приравнивать вейпы к обычным сигаретам пока рано — в них нет продуктов горения, которые считаются главным источником канцерогенов.

Тем не менее звучит другая мысль, куда более неудобная:

вопрос уже не в том, «безопаснее ли это сигарет»,

а в том — безопасно ли это вообще.

И вот здесь уверенности становится всё меньше.

Особенно если речь идёт о тех, кто никогда не курил — но начал с вейпа.





