Ручной подсчет голосов займет больше времени: глава ЦИК

Решение Сейма подсчитывать голоса вручную приведет также к небольшому удорожанию избирательного процесса, поскольку людям придется работать на несколько часов дольше, но это увеличение расходов будет незначительным, и ЦИК учла этот момент, сказал Звиедрис.

Для подсчета голосов вручную не потребуется дополнительных людей, но может возникнуть необходимость в перераспределении персонала, если некоторые крупные избирательные участки будут перегружены. "Это возможно, но на данный момент таких планов нет", - сказал глава ЦИК.

На вопрос о том, выше ли надежность результатов при электронном или ручном подсчете голосов, Звиедрис ответил, что мнения разделились, и у обеих сторон есть свои веские аргументы.

На вопрос о том, есть ли опасения, что предстоящие парламентские выборы могут быть нарушены из-за электронного онлайн-регистра избирателей, Звиедрис ответил, что пока нет никаких признаков этого, если не считать шумихи, поднятой в последние недели в связи с обвинениями в мошенничестве при закупках информационных технологий (ИТ). "Конечно, в свете вышесказанного мы учитываем, что такая возможность, пусть и небольшая, существует", - сказал глава ЦИК.

Как сообщалось, принятые в марте поправки к закону о парламентских выборах предусматривают, что на предстоящих осенью парламентских выборах голоса придется подсчитывать вручную.