Миллионы для “своих”? Почему государственную поддержку получают конкретные СМИ

Редакция PRESS 31 марта, 2026 13:45

Новости Латвии

LETA

Без финансирования из Фонда поддержки СМИ (MAF) владельцам многих коммерческих изданий пришлось бы искать субсидии из других источников дохода, чтобы сохранить свое влияние и влияние приближенных политиков в регионах и стране, к такому выводу пришло  издание Inc Baltics.

Inc Baltics оппонирует к мнению главного редактора портала Delfi в Латвии Филиппа Ластовскиса, который в контексте дискуссии о полезности Фонда интеграции общества (SIF) опубликовал свою версию влияния средств из Фонда поддержки СМИ (одного из направлений деятельности SIF) на средства массовой информации. 

"Утверждение редактора Delfi о том, что «хотя существуют СМИ, для которых процент государственной поддержки по отношению к обороту заметно высок и может стать нездоровым, но нынешняя ситуация не указывает на зависимость», по сути, необоснованно и может быть отнесено лишь к нескольким СМИ национального масштаба, считает автор статьи в Inc Baltics Катрине Ильинска.

Она отметила, что со времен своей работы в Министерстве экономики, она знает, что у многих СМИ заключены договора с политическими партиями. И, что касается, Delfi, она предполагает, что у них контракт с "Новым единством" заключен на большую сумму, чем с СЗК.

В контексте же финансирования СМИ через MAF, одним из показательных случаев она называет финансирование медиа-группы, принадлежащей предпринимателю Юргису Абеле. В 2023 году связанные с ним шесть медиа получили около 842 тыс. евро, что составило почти 30% их оборота. За три года общий объём финансирования превысил 2 млн евро.

Крупнейший проект — 344,6 тыс. евро на создание новостей для телеканала ReTV. При этом, по утверждению автора текста, речь шла фактически о финансировании обычной работы студии, без дополнительных, новых проектов. Если разделить полученный бюджет на опубликованные материалы, стоимость одного сюжета могла достигать около 6300 евро, что вызывает вопросы о соразмерности расходов.

Ильинска приводит и другие случаи, где финансирование СМИ совпадало с возможными политическими связями владельцев:

Например, радиостанция, принадлежащая супруге бывшего мэра Резекне, в 2023 году получила финансирование, покрывшее 81% оборота, однако в следующем году, после ухода мэра с должности, поддержки уже не получила.

Региональная газета, связанная с предпринимателем — донором правящей партии, за три года получила более 125 тыс. евро, что обеспечило около 34% её доходов.

Некоторые медиапроекты, по утверждению автора, могли существовать только благодаря государственной поддержке.

Недостаток прозрачности в распределении государственного финансирования медиа, по мнению Ильински, проявляется прежде всего в ограниченной доступности информации о процессе принятия решений. Например, на сайте фонда отсутствуют полные данные о том, какие проекты подавались на конкурс и какие из них были отклонены, а также не раскрывается состав экспертных комиссий, оценивавших заявки. Это делает невозможным проверить, были ли среди членов комиссий лица с потенциальным конфликтом интересов. В тексте приводится пример с финансированием региональной телевидения, где в базе данных контактным лицом значился частный адрес электронной почты бывшего члена регулирующего органа, что вызывает вопросы о возможной скрытой связи с медиа. Подобные случаи, по мнению автора, подрывают доверие к системе распределения средств, поскольку без открытых критериев и полной информации общественность не может убедиться, что решения принимались объективно, а не в интересах связанных с политиками или спонсорами структур.

В заключение Ильинска делает вывод, что значительная часть региональных медиа могла бы столкнуться с финансовыми трудностями без государственной поддержки. Это, по её мнению, повышает риск зависимости от политических структур и влияет на редакционную независимость.

В условиях меняющегося медиарынка и сокращения доходов от рекламы роль государственных субсидий растёт, однако вместе с этим усиливаются требования к прозрачности распределения средств и равным условиям конкуренции.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Бил, душил, связал руки и ноги: полиция освободила рижанку от родного мужа
Важно

Бил, душил, связал руки и ноги: полиция освободила рижанку от родного мужа

В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все
Важно

В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все

«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео
Важно

«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

Новости Латвии 16:21

Новости Латвии 0 комментариев

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Читать
Загрузка

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Новости Латвии 16:10

Новости Латвии 0 комментариев

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Читать

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Важно 16:06

Важно 0 комментариев

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

Читать

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Важно 16:04

Важно 0 комментариев

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Читать

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Новости Латвии 15:58

Новости Латвии 0 комментариев

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Читать

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

Важно 15:55

Важно 0 комментариев

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

Читать

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Важно 15:44

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Читать