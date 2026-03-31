Миллионы для “своих”? Почему государственную поддержку получают конкретные СМИ

Inc Baltics оппонирует к мнению главного редактора портала Delfi в Латвии Филиппа Ластовскиса, который в контексте дискуссии о полезности Фонда интеграции общества (SIF) опубликовал свою версию влияния средств из Фонда поддержки СМИ (одного из направлений деятельности SIF) на средства массовой информации.

"Утверждение редактора Delfi о том, что «хотя существуют СМИ, для которых процент государственной поддержки по отношению к обороту заметно высок и может стать нездоровым, но нынешняя ситуация не указывает на зависимость», по сути, необоснованно и может быть отнесено лишь к нескольким СМИ национального масштаба, считает автор статьи в Inc Baltics Катрине Ильинска.

Она отметила, что со времен своей работы в Министерстве экономики, она знает, что у многих СМИ заключены договора с политическими партиями. И, что касается, Delfi, она предполагает, что у них контракт с "Новым единством" заключен на большую сумму, чем с СЗК.

В контексте же финансирования СМИ через MAF, одним из показательных случаев она называет финансирование медиа-группы, принадлежащей предпринимателю Юргису Абеле. В 2023 году связанные с ним шесть медиа получили около 842 тыс. евро, что составило почти 30% их оборота. За три года общий объём финансирования превысил 2 млн евро.

Крупнейший проект — 344,6 тыс. евро на создание новостей для телеканала ReTV. При этом, по утверждению автора текста, речь шла фактически о финансировании обычной работы студии, без дополнительных, новых проектов. Если разделить полученный бюджет на опубликованные материалы, стоимость одного сюжета могла достигать около 6300 евро, что вызывает вопросы о соразмерности расходов.

Ильинска приводит и другие случаи, где финансирование СМИ совпадало с возможными политическими связями владельцев:

Например, радиостанция, принадлежащая супруге бывшего мэра Резекне, в 2023 году получила финансирование, покрывшее 81% оборота, однако в следующем году, после ухода мэра с должности, поддержки уже не получила.

Региональная газета, связанная с предпринимателем — донором правящей партии, за три года получила более 125 тыс. евро, что обеспечило около 34% её доходов.

Некоторые медиапроекты, по утверждению автора, могли существовать только благодаря государственной поддержке.

Недостаток прозрачности в распределении государственного финансирования медиа, по мнению Ильински, проявляется прежде всего в ограниченной доступности информации о процессе принятия решений. Например, на сайте фонда отсутствуют полные данные о том, какие проекты подавались на конкурс и какие из них были отклонены, а также не раскрывается состав экспертных комиссий, оценивавших заявки. Это делает невозможным проверить, были ли среди членов комиссий лица с потенциальным конфликтом интересов. В тексте приводится пример с финансированием региональной телевидения, где в базе данных контактным лицом значился частный адрес электронной почты бывшего члена регулирующего органа, что вызывает вопросы о возможной скрытой связи с медиа. Подобные случаи, по мнению автора, подрывают доверие к системе распределения средств, поскольку без открытых критериев и полной информации общественность не может убедиться, что решения принимались объективно, а не в интересах связанных с политиками или спонсорами структур.

В заключение Ильинска делает вывод, что значительная часть региональных медиа могла бы столкнуться с финансовыми трудностями без государственной поддержки. Это, по её мнению, повышает риск зависимости от политических структур и влияет на редакционную независимость.

В условиях меняющегося медиарынка и сокращения доходов от рекламы роль государственных субсидий растёт, однако вместе с этим усиливаются требования к прозрачности распределения средств и равным условиям конкуренции.