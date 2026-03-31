Ещё один: обломки очередного дрона нашли на эстонском поле

По словам оперативного руководителя Лыунаской префектуры Урмаса Соловьева, ночью в Центр тревоги поступило несколько сообщений о возможном взрыве дрона вблизи этого места. "Полицейские патрули отреагировали на вызов и проверили окрестности, но ночью следов взрыва или дрона не обнаружили. С рассветом патрули вновь направились в волость Кастре, чтобы обследовать район как с земли, так и с воздуха при помощи дронов. В то время как патрули искали в Кастре следы взрыва, из соседней деревни, расположенной в паре километров, поступила информация о том, что в деревне Хаммасте на поле найдены обломки упавшего дрона. В целях безопасности полиция оцепила место происшествия, и в данный момент там работают саперы Спасательного департамента и полицейские", - пояснил оперативный руководитель.

"На данный момент мы установили местонахождение одного упавшего дрона, но, учитывая, что их видели и слышали и в других частях Эстонии, могут быть и другие упавшие аппараты. Мы продолжаем проверку поступающей информации. Просим всех, кто обнаружит что-либо подозрительное, держаться подальше от этих предметов и немедленно сообщать о находке в Центр тревоги по номеру 112", - сказал Соловьев.

Детали происшествия выясняет Департамент полиции безопасности (КаПо), который просит не мешать работе следователей на месте инцидента.

Фото: иллюстративное, с места падения дрона в Латвии