Ещё один: обломки очередного дрона нашли на эстонском поле

Редакция PRESS 31 марта, 2026 12:30

Во вторник в 9:48 в эстонский Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Хаммасте волости Кастре Тартуского уезда местный житель нашел в поле обломки упавшего дрона.

По словам оперативного руководителя Лыунаской префектуры Урмаса Соловьева, ночью в Центр тревоги поступило несколько сообщений о возможном взрыве дрона вблизи этого места. "Полицейские патрули отреагировали на вызов и проверили окрестности, но ночью следов взрыва или дрона не обнаружили. С рассветом патрули вновь направились в волость Кастре, чтобы обследовать район как с земли, так и с воздуха при помощи дронов. В то время как патрули искали в Кастре следы взрыва, из соседней деревни, расположенной в паре километров, поступила информация о том, что в деревне Хаммасте на поле найдены обломки упавшего дрона. В целях безопасности полиция оцепила место происшествия, и в данный момент там работают саперы Спасательного департамента и полицейские", - пояснил оперативный руководитель.

"На данный момент мы установили местонахождение одного упавшего дрона, но, учитывая, что их видели и слышали и в других частях Эстонии, могут быть и другие упавшие аппараты. Мы продолжаем проверку поступающей информации. Просим всех, кто обнаружит что-либо подозрительное, держаться подальше от этих предметов и немедленно сообщать о находке в Центр тревоги по номеру 112", - сказал Соловьев.

Детали происшествия выясняет Департамент полиции безопасности (КаПо), который просит не мешать работе следователей на месте инцидента.

Фото: иллюстративное, с места падения дрона в Латвии

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше
Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все
В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?
С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

Новости Латвии 16:21

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Новости Латвии 16:10

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Важно 16:06

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Важно 16:04

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Новости Латвии 15:58

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

Важно 15:55

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Важно 15:44

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

