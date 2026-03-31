Побежали дальше: попавшие в Латвию нелегалы застряли в литовском болоте у границ Польши

Департамент противопожарной охраны и спасения сообщил во вторник, что около 1:50 ночи поступил сигнал о людях, нуждающихся в помощи на болоте. По данным полиции Мариямпольского уезда, пострадавшие звонили в Единый центр помощи, но были соединены с польским центром (государственная граница находится менее чем в километре от места происшествия). Польские должностные лица передали информацию литовским коллегам.

Прибывшие пожарные-спасатели и полицейские обнаружили в лесу на берегу болота одного иностранца, второй находился в трясине примерно в 20-30 метрах от берега. С помощью подручных средств и спасательной веревки человека вытащили на сушу.

Полицейским не удалось установить их личности на месте, однако предполагается, что это нелегальные мигранты, пытавшиеся пересечь литовско-польскую границу. Оба пострадавших были переданы медикам и доставлены в больницу. Об инциденте проинформирована Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Пограничникам мужчины представились гражданами Сомали. Предполагается, что они попали в Европейский союз, нелегально перейдя латвийско-белорусскую границу, а затем пытались через Литву пробраться на Запад.

По словам советника СОГГЛ Гедрюса Мишутиса, оба иностранца промокли и замерзли, но их жизням ничто не угрожает. В больнице их охраняют пограничники. Позже они будут переведены в Центр регистрации иностранцев. Если подтвердится, что они прибыли в Литву из Латвии, их передадут латвийским властям.

По предварительным данным, в этой группе нелегальных мигрантов было четыре человека. Куда пропали еще двое, пока неясно: не исключено, что они уже находятся в Польше или не смогли выбраться из болота.