Побежали дальше: попавшие в Латвию нелегалы застряли в литовском болоте у границ Польши

Редакция PRESS 31 марта, 2026 14:34

В ночь на вторник в Вилкавишкском районе Литвы в окрестностях деревни Граужиняй пожарные спасли из болота двух нелегальных мигрантов. Судьба еще двоих остается неизвестной.

Департамент противопожарной охраны и спасения сообщил во вторник, что около 1:50 ночи поступил сигнал о людях, нуждающихся в помощи на болоте. По данным полиции Мариямпольского уезда, пострадавшие звонили в Единый центр помощи, но были соединены с польским центром (государственная граница находится менее чем в километре от места происшествия). Польские должностные лица передали информацию литовским коллегам.

Прибывшие пожарные-спасатели и полицейские обнаружили в лесу на берегу болота одного иностранца, второй находился в трясине примерно в 20-30 метрах от берега. С помощью подручных средств и спасательной веревки человека вытащили на сушу.

Полицейским не удалось установить их личности на месте, однако предполагается, что это нелегальные мигранты, пытавшиеся пересечь литовско-польскую границу. Оба пострадавших были переданы медикам и доставлены в больницу. Об инциденте проинформирована Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Пограничникам мужчины представились гражданами Сомали. Предполагается, что они попали в Европейский союз, нелегально перейдя латвийско-белорусскую границу, а затем пытались через Литву пробраться на Запад.

По словам советника СОГГЛ Гедрюса Мишутиса, оба иностранца промокли и замерзли, но их жизням ничто не угрожает. В больнице их охраняют пограничники. Позже они будут переведены в Центр регистрации иностранцев. Если подтвердится, что они прибыли в Литву из Латвии, их передадут латвийским властям.

По предварительным данным, в этой группе нелегальных мигрантов было четыре человека. Куда пропали еще двое, пока неясно: не исключено, что они уже находятся в Польше или не смогли выбраться из болота.

В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все
Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше
Бил, душил, связал руки и ноги: полиция освободила рижанку от родного мужа
Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

