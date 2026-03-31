Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 31. Марта Завтра: Atvars, Gvido
Доступность

Израиль ввёл смертную казнь для палестинских террористов

Редакция PRESS 31 марта, 2026 10:42

Мир 0 комментариев

Кнессет (парламент) Израиля принял закон, предусматривающий смертную казнь для осужденных за терроризм, сообщает «Едиот ахронот» 30 марта. За спорный закон в третьем чтении проголосовали 62 депутата, против выступили 48.

Законопроект разработала ультраправая партия «Оцма Йехудит» министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поддержал эту инициативу. Дебаты по этому вопросу продолжались в парламенте около 12 часов.

Закон предусматривает, что террорист, умышленно убивший человека в ходе теракта, будет приговорен к смертной казни, сообщает The Jerusalem Post. Приговор будет приведен в исполнение через повешение, казнь проведут в течение 90 дней со дня вынесения приговора.

Закон предполагает, что судья при вынесении решения сможет выбрать между смертной казнью и пожизненным заключением (в первой версии документа говорилось только о казни). При этом жители Западного берега реки Иордан, осужденные военными судами за терроризм, будут приговариваться только к смертной казни.

Как указывает The Times of Israel, закон фактически закрепляет смертную казнь исключительно для палестинцев, поскольку под его действие явно не попадают граждане или резиденты Израиля.

Отдельное положение закона позволяет судам назначать казнь любому, в том числе гражданам Израиля, однако смертный приговор могут вынести только тем, кто «умышленно причиняет смерть человеку с целью отрицания существования Государства Израиль». Это определение исключает казни для террористов из числа израильтян, считает The Times of Israel.

Депутат кнессета Гилад Карив заявил, что обратится в Верховный суд с петицией против закона.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все
Важно

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?
Важно

Бил, душил, связал руки и ноги: полиция освободила рижанку от родного мужа
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

Новости Латвии 16:21

Новости Латвии 0 комментариев

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Читать
Загрузка

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Новости Латвии 16:10

Новости Латвии 0 комментариев

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Читать

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Важно 16:06

Важно 0 комментариев

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

Читать

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Важно 16:04

Важно 0 комментариев

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Читать

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Новости Латвии 15:58

Новости Латвии 0 комментариев

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Читать

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

Важно 15:55

Важно 0 комментариев

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

Читать

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Важно 15:44

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Читать