Израиль ввёл смертную казнь для палестинских террористов

Законопроект разработала ультраправая партия «Оцма Йехудит» министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поддержал эту инициативу. Дебаты по этому вопросу продолжались в парламенте около 12 часов.

Закон предусматривает, что террорист, умышленно убивший человека в ходе теракта, будет приговорен к смертной казни, сообщает The Jerusalem Post. Приговор будет приведен в исполнение через повешение, казнь проведут в течение 90 дней со дня вынесения приговора.

Закон предполагает, что судья при вынесении решения сможет выбрать между смертной казнью и пожизненным заключением (в первой версии документа говорилось только о казни). При этом жители Западного берега реки Иордан, осужденные военными судами за терроризм, будут приговариваться только к смертной казни.

Как указывает The Times of Israel, закон фактически закрепляет смертную казнь исключительно для палестинцев, поскольку под его действие явно не попадают граждане или резиденты Израиля.

Отдельное положение закона позволяет судам назначать казнь любому, в том числе гражданам Израиля, однако смертный приговор могут вынести только тем, кто «умышленно причиняет смерть человеку с целью отрицания существования Государства Израиль». Это определение исключает казни для террористов из числа израильтян, считает The Times of Israel.

Депутат кнессета Гилад Карив заявил, что обратится в Верховный суд с петицией против закона.