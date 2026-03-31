Поцеловал руку — получил приговор: суд в Испании резко меняет правила

В Испания Верховный суд постановил: поцелуй руки без согласия — это не безобидный флирт и даже не уличное домогательство.

Это — сексуальное насилие.

Поводом стало дело 2023 года.

Мужчина на автобусной остановке поцеловал женщине руку без её согласия и предложил пойти с ним, намекнув на деньги. Защита пыталась смягчить квалификацию — мол, максимум «уличное поведение».

Но суд занял жёсткую позицию.

Любое прикосновение сексуального характера — даже минимальное — выходит за рамки «просто поведения» и нарушает личную границу.

Формулировка звучит почти холодно:

действие «с сексуальным подтекстом», на которое человек не обязан соглашаться.

Штраф — боколо 1.500 евро.

Но дело не только в сумме.

Решение стало ещё одним шагом в линии, которую Испания выстраивает последние годы:

любое действие — только при явном согласии.

И этот подход уже менял правила игры.

История с Луис Рубиалес и Дженни Эрмосо в 2023 году сначала выглядела как «эмоциональный момент после победы».

Но закончилась судом, штрафом и отставкой.

Суд тогда прямо указал:

поцелуй — это не форма приветствия, если между людьми нет близких отношений.

Теперь граница проведена ещё чётче.

И, возможно, самый неожиданный эффект в том, что меняется не закон —

а привычные жесты.

То, что раньше считалось «вежливостью», в новой реальности может оказаться чем-то совсем другим.





