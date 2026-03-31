Поцеловал руку — получил приговор: суд в Испании резко меняет правила

В Испания Верховный суд постановил: поцелуй руки без согласия — это не безобидный флирт и даже не уличное домогательство.
Это — сексуальное насилие.
Поводом стало дело 2023 года.
Мужчина на автобусной остановке поцеловал женщине руку без её согласия и предложил пойти с ним, намекнув на деньги. Защита пыталась смягчить квалификацию — мол, максимум «уличное поведение».
Но суд занял жёсткую позицию.
Любое прикосновение сексуального характера — даже минимальное — выходит за рамки «просто поведения» и нарушает личную границу.
Формулировка звучит почти холодно:
действие «с сексуальным подтекстом», на которое человек не обязан соглашаться.
Штраф — боколо 1.500 евро.
Но дело не только в сумме.
Решение стало ещё одним шагом в линии, которую Испания выстраивает последние годы:
любое действие — только при явном согласии.
И этот подход уже менял правила игры.
История с Луис Рубиалес и Дженни Эрмосо в 2023 году сначала выглядела как «эмоциональный момент после победы».
Но закончилась судом, штрафом и отставкой.
Суд тогда прямо указал:
поцелуй — это не форма приветствия, если между людьми нет близких отношений.
Теперь граница проведена ещё чётче.
И, возможно, самый неожиданный эффект в том, что меняется не закон —
а привычные жесты.
То, что раньше считалось «вежливостью», в новой реальности может оказаться чем-то совсем другим.