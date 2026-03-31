Поцеловал руку — получил приговор: суд в Испании резко меняет правила

Редакция PRESS 31 марта, 2026 14:25

Всюду жизнь 0 комментариев

Жест, который веками считался «галантным», внезапно оказался на грани уголовного дела.

В Испания Верховный суд постановил: поцелуй руки без согласия — это не безобидный флирт и даже не уличное домогательство.

Это — сексуальное насилие.

Поводом стало дело 2023 года.

Мужчина на автобусной остановке поцеловал женщине руку без её согласия и предложил пойти с ним, намекнув на деньги. Защита пыталась смягчить квалификацию — мол, максимум «уличное поведение».

Но суд занял жёсткую позицию.

Любое прикосновение сексуального характера — даже минимальное — выходит за рамки «просто поведения» и нарушает личную границу.

Формулировка звучит почти холодно:
действие «с сексуальным подтекстом», на которое человек не обязан соглашаться.

Штраф — боколо 1.500 евро.

Но дело не только в сумме.

Решение стало ещё одним шагом в линии, которую Испания выстраивает последние годы:
любое действие — только при явном согласии.

И этот подход уже менял правила игры.

История с Луис Рубиалес и Дженни Эрмосо в 2023 году сначала выглядела как «эмоциональный момент после победы».

Но закончилась судом, штрафом и отставкой.

Суд тогда прямо указал:
поцелуй — это не форма приветствия, если между людьми нет близких отношений.

Теперь граница проведена ещё чётче.

И, возможно, самый неожиданный эффект в том, что меняется не закон —
а привычные жесты.

То, что раньше считалось «вежливостью», в новой реальности может оказаться чем-то совсем другим.
 
 
 

Комментарии (0)

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Загрузка

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

