По тому как ты живёшь в 40 — можно сказать, сколько проживёшь

Учёные из Stanford University обнаружили: чтобы понять, как будет стареть организм, не всегда нужны сложные анализы.

Достаточно посмотреть на поведение.

И не в старости.

А в середине жизни.

В эксперименте наблюдали за рыбами — день и ночь, буквально всю жизнь.

Одинаковые условия, одинаковая среда.

Но старели они по-разному.

И различия проявлялись раньше, чем кто-то ожидал.

Те, кто в «середине жизни» двигались активнее и спали в основном ночью, жили дольше.

Те, кто начинал замедляться и «расползаться» по режиму сна — уходили раньше.

И здесь есть деталь, которая выбивает из привычной картины.

Старение оказалось не плавным процессом.

Не «чуть хуже с каждым годом».

А скачками.

Долгие периоды стабильности —

и вдруг резкий переход в новое состояние.

Как будто организм держится…

а потом что-то щёлкает.

И всё меняется.

Самое интересное — эти переходы можно было предсказать.

Всего по нескольким дням наблюдения за поведением в середине жизни.

Движение.

Сон.

Ритм.

И этого оказалось достаточно, чтобы понять, какой будет траектория.

Пока это про рыб.

Но намёк слишком прямой, чтобы его игнорировать.

Сегодня те же параметры уже собирают часы и трекеры.

И если эта логика переносится на людей —

то ответ может быть уже рядом.