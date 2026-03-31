По тому как ты живёшь в 40 — можно сказать, сколько проживёшь

Учёные из Stanford University обнаружили: чтобы понять, как будет стареть организм, не всегда нужны сложные анализы.
Достаточно посмотреть на поведение.
И не в старости.
А в середине жизни.
В эксперименте наблюдали за рыбами — день и ночь, буквально всю жизнь.
Одинаковые условия, одинаковая среда.
Но старели они по-разному.
И различия проявлялись раньше, чем кто-то ожидал.
Те, кто в «середине жизни» двигались активнее и спали в основном ночью, жили дольше.
Те, кто начинал замедляться и «расползаться» по режиму сна — уходили раньше.
И здесь есть деталь, которая выбивает из привычной картины.
Старение оказалось не плавным процессом.
Не «чуть хуже с каждым годом».
А скачками.
Долгие периоды стабильности —
и вдруг резкий переход в новое состояние.
Как будто организм держится…
а потом что-то щёлкает.
И всё меняется.
Самое интересное — эти переходы можно было предсказать.
Всего по нескольким дням наблюдения за поведением в середине жизни.
Движение.
Сон.
Ритм.
И этого оказалось достаточно, чтобы понять, какой будет траектория.
Пока это про рыб.
Но намёк слишком прямой, чтобы его игнорировать.
Сегодня те же параметры уже собирают часы и трекеры.
И если эта логика переносится на людей —
то ответ может быть уже рядом.