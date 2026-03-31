Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 31. Марта Завтра: Atvars, Gvido
Доступность

По тому как ты живёшь в 40 — можно сказать, сколько проживёшь

Редакция PRESS 31 марта, 2026 15:44

Наука

Самое неприятное в этой истории — она слишком простая.

Учёные из Stanford University обнаружили: чтобы понять, как будет стареть организм, не всегда нужны сложные анализы.

Достаточно посмотреть на поведение.

И не в старости.
А в середине жизни.

В эксперименте наблюдали за рыбами — день и ночь, буквально всю жизнь.
Одинаковые условия, одинаковая среда.

Но старели они по-разному.

И различия проявлялись раньше, чем кто-то ожидал.

Те, кто в «середине жизни» двигались активнее и спали в основном ночью, жили дольше.
Те, кто начинал замедляться и «расползаться» по режиму сна — уходили раньше.

И здесь есть деталь, которая выбивает из привычной картины.

Старение оказалось не плавным процессом.

Не «чуть хуже с каждым годом».

А скачками.

Долгие периоды стабильности —
и вдруг резкий переход в новое состояние.

Как будто организм держится…
а потом что-то щёлкает.

И всё меняется.

Самое интересное — эти переходы можно было предсказать.

Всего по нескольким дням наблюдения за поведением в середине жизни.

Движение.
Сон.
Ритм.

И этого оказалось достаточно, чтобы понять, какой будет траектория.

Пока это про рыб.

Но намёк слишком прямой, чтобы его игнорировать.

Сегодня те же параметры уже собирают часы и трекеры.

И если эта логика переносится на людей —
то ответ может быть уже рядом.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?
Важно

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?

«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео
Важно

«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео (1)

Бил, душил, связал руки и ноги: полиция освободила рижанку от родного мужа
Важно

Бил, душил, связал руки и ноги: полиция освободила рижанку от родного мужа

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

Новости Латвии

Новости Латвии 0 комментариев

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Читать
Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Новости Латвии

Новости Латвии 0 комментариев

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Читать

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Важно

Важно 0 комментариев

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

Читать

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Важно

Важно 0 комментариев

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Читать

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Новости Латвии

Новости Латвии 0 комментариев

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Читать

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

Важно

Важно 0 комментариев

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

Читать

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Важно

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Читать