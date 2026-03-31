Большой взрыв мог случиться «сам собой»: новая версия ломает привычную картину

Учёные из University of Waterloo предложили версию, которая звучит почти дерзко:
Большой взрыв мог не требовать «дополнительных объяснений» вообще.
Он мог произойти… естественно.
Без «подкруток», без скрытых механизмов, без теорий, которые держатся на допущениях.
И вот это уже интересно.
Потому что до сих пор большинство моделей выглядели как аккуратно собранный конструктор:
основа — теория Эйнштейна, а дальше — добавки, чтобы всё сходилось.
Новая идея пытается убрать эти «костыли».
В её основе — так называемая квантовая гравитация.
Попытка объяснить, как работает Вселенная там, где привычная физика перестаёт справляться — в момент её рождения.
И вот что оказалось неожиданным.
Если описать гравитацию чуть иначе, расширение Вселенной в первые мгновения возникает само.
Не как «добавленная функция».
А как естественное поведение системы.
То самое стремительное раздувание — инфляция — больше не нужно «включать отдельно».
Оно уже встроено.
Но самое цепляющее здесь — не сама теория.
А то, что её можно проверить.
Модель предсказывает существование очень слабых «следов» — гравитационных волн, которые остались от первых мгновений после рождения Вселенной.
И современные приборы уже почти способны их уловить.
То есть это редкий случай, когда идея про «начало всего» может выйти из области философии… в реальные измерения.
И если это подтвердится — придётся пересобирать картину.
Потому что тогда Вселенная окажется не результатом «особого события»,
а чем-то, что могло возникнуть как закономерность.
И это, пожалуй, меняет интонацию всего вопроса.