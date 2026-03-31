Большой взрыв мог случиться «сам собой»: новая версия ломает привычную картину

Редакция PRESS 31 марта, 2026 17:26

Наука 0 комментариев

Самый главный вопрос Вселенной — «с чего всё началось?» — возможно, только что стал чуть менее загадочным.

Учёные из University of Waterloo предложили версию, которая звучит почти дерзко:

Большой взрыв мог не требовать «дополнительных объяснений» вообще.

Он мог произойти… естественно.

Без «подкруток», без скрытых механизмов, без теорий, которые держатся на допущениях.

И вот это уже интересно.

Потому что до сих пор большинство моделей выглядели как аккуратно собранный конструктор:
основа — теория Эйнштейна, а дальше — добавки, чтобы всё сходилось.

Новая идея пытается убрать эти «костыли».

В её основе — так называемая квантовая гравитация.
Попытка объяснить, как работает Вселенная там, где привычная физика перестаёт справляться — в момент её рождения.

И вот что оказалось неожиданным.

Если описать гравитацию чуть иначе, расширение Вселенной в первые мгновения возникает само.

Не как «добавленная функция».
А как естественное поведение системы.

То самое стремительное раздувание — инфляция — больше не нужно «включать отдельно».

Оно уже встроено.

Но самое цепляющее здесь — не сама теория.

А то, что её можно проверить.

Модель предсказывает существование очень слабых «следов» — гравитационных волн, которые остались от первых мгновений после рождения Вселенной.

И современные приборы уже почти способны их уловить.

То есть это редкий случай, когда идея про «начало всего» может выйти из области философии… в реальные измерения.

И если это подтвердится — придётся пересобирать картину.

Потому что тогда Вселенная окажется не результатом «особого события»,
а чем-то, что могло возникнуть как закономерность.

И это, пожалуй, меняет интонацию всего вопроса.
 
 
 

«Деньги больше не давать!» Народ высказался против поддержки airBaltic
В жилом доме прогремел взрыв: соседи рассказывают подробности
«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ
В жилом доме прогремел взрыв: соседи рассказывают подробности

Жительница Сигулдского края в прошедшие выходные оказалась в больнице. В её доме в воскресенье вспыхнул разрушительный пожар, в котором она получила серьёзные ожоги и травмы, сообщает «Degpunktā». Тихий и спокойный воскресный отдых в посёлке Эглюпе прервался в момент, когда в двухэтажном доме взорвался отопительный котёл.

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?

Начиная с завтрашнего дня, Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет автоматически пересчитывать пенсии 141 000 пенсионеров, которые работают или работали ранее, сообщила ЛЕТА представитель (VSAA) Ивета Дайне.

Миссия: ЖАБА! Нужны добровольцы, чтобы «спасти принца»

Управление охраны природы сообщает, что по данным добровольцев-спасателей жаб, животное этого года — обыкновенная жаба — уже проснулось, и спасательные работы начались в Вайде, Олайне, Юрмале и Бабите. В других местах миграция может начаться в ближайшие недели.

Нарва на грани: опасаются ли там вторжения России?

Нарва - эстонский город на границе с РФ. Сегодня он оказался в центре внимания из-за появления в соцсетях призывов отделиться от Эстонии. Что за этим стоит и каковы настроения местного населения? Репортаж DW.

«Деньги больше не давать!» Народ высказался против поддержки airBaltic

Более половины жителей Латвии (58%) не поддерживают дальнейшее финансирование авиакомпании «airBaltic» из государственного бюджета. При этом 61% считают оптимальным решением её объединение с другой европейской авиакомпанией с сохранением бренда и базы в Латвии — свидетельствуют данные опроса по заказу «360 Ziņu».

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

За такие деньги ещё и недоливают? PTAC проверяет автозаправки

На фоне обсуждений роста цен на топливо и сомнений в точности заправок Центр защиты прав потребителей (PTAC) в марте 2026 года проверил крупнейшие сети АЗС в Латвии.

