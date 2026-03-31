Большой взрыв мог случиться «сам собой»: новая версия ломает привычную картину

Учёные из University of Waterloo предложили версию, которая звучит почти дерзко:

Большой взрыв мог не требовать «дополнительных объяснений» вообще.

Он мог произойти… естественно.

Без «подкруток», без скрытых механизмов, без теорий, которые держатся на допущениях.

И вот это уже интересно.

Потому что до сих пор большинство моделей выглядели как аккуратно собранный конструктор:

основа — теория Эйнштейна, а дальше — добавки, чтобы всё сходилось.

Новая идея пытается убрать эти «костыли».

В её основе — так называемая квантовая гравитация.

Попытка объяснить, как работает Вселенная там, где привычная физика перестаёт справляться — в момент её рождения.

И вот что оказалось неожиданным.

Если описать гравитацию чуть иначе, расширение Вселенной в первые мгновения возникает само.

Не как «добавленная функция».

А как естественное поведение системы.

То самое стремительное раздувание — инфляция — больше не нужно «включать отдельно».

Оно уже встроено.

Но самое цепляющее здесь — не сама теория.

А то, что её можно проверить.

Модель предсказывает существование очень слабых «следов» — гравитационных волн, которые остались от первых мгновений после рождения Вселенной.

И современные приборы уже почти способны их уловить.

То есть это редкий случай, когда идея про «начало всего» может выйти из области философии… в реальные измерения.

И если это подтвердится — придётся пересобирать картину.

Потому что тогда Вселенная окажется не результатом «особого события»,

а чем-то, что могло возникнуть как закономерность.

И это, пожалуй, меняет интонацию всего вопроса.





