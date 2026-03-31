Со срочным статусом: может быть введена депозитная система для электронных сигарет

Законопроекту присвоен статус срочности.

Как указало Министерство климата и энергетики, рост популярности электронных сигарет за последние пять лет существенно увеличил объем подобных отходов в Латвии, вследствие чего растет и вызываемое ими загрязнение окружающей среды. В настоящее время в Латвии отсутствует специальная инфраструктура для сбора и переработки электронных сигарет и батарей.

Как показало проведенное в 2024 году Ассоциацией предприятий отрасли отходов исследование, в 2023 году в Латвии было выброшено около 15 млн электронных сигарет. Примерно 5% этого объема, или 0,75 млн, собираются раздельно и передаются на переработку, а остальные 14,25 млн в основном попадают на полигоны бытовых отходов.

Около 80% электронных сигарет содержат литий-ионные батареи, которые считаются опасными отходами, а 20% представляют собой смесь пластика и металла.

Планируется, что поправки к закону вступят в силу 1 октября 2026 года.