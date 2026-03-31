Со срочным статусом: может быть введена депозитная система для электронных сигарет

Редакция PRESS 31 марта, 2026 15:32

Новости Латвии 0 комментариев

Комиссия Сейма по народному хозяйству поддержала в первом чтении поправки к закону об обращении с отходами, предусматривающие введение депозитной системы для электронных сигарет.

Законопроекту присвоен статус срочности.

Как указало Министерство климата и энергетики, рост популярности электронных сигарет за последние пять лет существенно увеличил объем подобных отходов в Латвии, вследствие чего растет и вызываемое ими загрязнение окружающей среды. В настоящее время в Латвии отсутствует специальная инфраструктура для сбора и переработки электронных сигарет и батарей.

Как показало проведенное в 2024 году Ассоциацией предприятий отрасли отходов исследование, в 2023 году в Латвии было выброшено около 15 млн электронных сигарет. Примерно 5% этого объема, или 0,75 млн, собираются раздельно и передаются на переработку, а остальные 14,25 млн в основном попадают на полигоны бытовых отходов.

Около 80% электронных сигарет содержат литий-ионные батареи, которые считаются опасными отходами, а 20% представляют собой смесь пластика и металла.

Планируется, что поправки к закону вступят в силу 1 октября 2026 года.

Комментарии (0)

С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?
С 1 апреля в Латвии начинается перерасчет пенсий: кому и сколько?

«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

