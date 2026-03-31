Спасённый в Балтийском море кит не нашёл выхода в океан и снова застрял на мели

Животное так и не выбралось в Атлантический океан и снова село на мель чуть восточнее первого места.

В воскресенье власти Германии установили зону ограничения радиусом 500 метров, чтобы животное могло отдохнуть и попытаться освободиться самостоятельно. Пока неизвестно, будет ли организована новая спасательная операция. Учёные отмечают, что активность кита низкая, а дыхание замедлено.

По словам специалистов, горбатый кит не сможет долго выжить в Балтийском море. Проблема в низкой солености воды, а также в том, что у животного уже развилось кожное заболевание. Кроме того, здесь недостаточно подходящей пищи. Чтобы выжить, кит должен вернуться в Атлантический океан, что означает путь в несколько сотен километров через воды Германии и Дании.

Длина кита оценивается в 12–15 метров, вес — около 15 тонн. Для такого крупного животного нахождение на мели крайне опасно, так как масса тела оказывает сильное давление на внутренние органы и кровообращение.