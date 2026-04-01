Весна отступает: Пасху в Латвии испортят циклоны

В Зелёный четверг местами сохранится туман, особенно в прибрежных районах, а ночью и утром он распространится на запад и центр страны. Температура ночью опустится до 0..-5 градусов, днём воздух прогреется от +3 градусов у моря до +13 градусов в Латгале.

В Страстную пятницу небо частично затянет облаками, местами возможен слабый дождь. В Латгале сохранится более спокойная и сухая погода. Температурный фон существенно не изменится.

В Великую субботу погоду будет определять циклон - ожидаются дожди, местами мокрый снег, а порывы юго-западного ветра достигнут 9-14 метров в секунду. Температура днём не превысит +4..+9 градусов.

На Пасху вероятен приход ещё одного циклона. Прогнозируется высокая вероятность дождей и усиления ветра.

Следующая неделя также не принесёт устойчивого тепла - ночами температура часто будет опускаться ниже нуля.

Праздники пройдут без погодного комфорта: весна делает шаг назад, уступая место холодной и сырой погоде.