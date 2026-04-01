30 миллионов не спасут airBaltic. Может потребоваться ещё от 100 до 150 миллионов

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 10:34

Новости Латвии 0 комментариев

Национальной авиакомпании airBaltic может понадобиться дополнительная финансовая помощь, несмотря на уже одобренный краткосрочный заём. Об этом прямо заявила премьер-министр Эвика Силиня, дав понять: текущие меры - лишь временная передышка.

Речь идёт о кредите в 30 миллионов евро, который правительство уже поддержало. Однако окончательное решение ещё должен принять Сейм. Деньги нужны, чтобы компенсировать резкий рост цен на авиационное топливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

«Это только краткосрочное решение», - подчеркнула Силиня. По её словам, компания обязана до июня представить новую бизнес-стратегию, учитывая, что восточное направление перелётов остаётся закрытым надолго.

Несмотря на то, что начало года для airBaltic было успешным, внешние факторы резко ухудшили ситуацию. Топливо дорожает, маршруты сокращаются, доходы падают. Компания уже остановила полёты в Тель-Авив и Дубай, что ударило по выручке.

Министр сообщения Аттис Швинка утверждает, что заём не является «инъекцией» и не снимает с компании ответственности. airBaltic обязана перестроить бизнес-модель и искать инвесторов.

Финансовое давление усиливается. По расчётам самой компании, без новых вливаний уже в ближайшие сезоны может потребоваться ещё от 100 до 150 миллионов евро.

«Без ярких негативных событий компания сможет вернуть заём», - заявил председатель совета Андрей Мартынов. Но ключевая оговорка очевидна: если не произойдёт нового удара по рынку.

IPO фактически поставлено на паузу. Компания больше не рассматривает его как источник капитала на ближайший год. При этом государство остаётся основным акционером и, судя по сигналам, готово снова вмешиваться.

Фактически ситуация выглядит так: 30 миллионов - это не решение проблемы, а отсрочка. Вопрос лишь в том, сколько ещё придётся платить и как долго.

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам?

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли?

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

