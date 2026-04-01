30 миллионов не спасут airBaltic. Может потребоваться ещё от 100 до 150 миллионов

Речь идёт о кредите в 30 миллионов евро, который правительство уже поддержало. Однако окончательное решение ещё должен принять Сейм. Деньги нужны, чтобы компенсировать резкий рост цен на авиационное топливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

«Это только краткосрочное решение», - подчеркнула Силиня. По её словам, компания обязана до июня представить новую бизнес-стратегию, учитывая, что восточное направление перелётов остаётся закрытым надолго.

Несмотря на то, что начало года для airBaltic было успешным, внешние факторы резко ухудшили ситуацию. Топливо дорожает, маршруты сокращаются, доходы падают. Компания уже остановила полёты в Тель-Авив и Дубай, что ударило по выручке.

Министр сообщения Аттис Швинка утверждает, что заём не является «инъекцией» и не снимает с компании ответственности. airBaltic обязана перестроить бизнес-модель и искать инвесторов.

Финансовое давление усиливается. По расчётам самой компании, без новых вливаний уже в ближайшие сезоны может потребоваться ещё от 100 до 150 миллионов евро.

«Без ярких негативных событий компания сможет вернуть заём», - заявил председатель совета Андрей Мартынов. Но ключевая оговорка очевидна: если не произойдёт нового удара по рынку.

IPO фактически поставлено на паузу. Компания больше не рассматривает его как источник капитала на ближайший год. При этом государство остаётся основным акционером и, судя по сигналам, готово снова вмешиваться.

Фактически ситуация выглядит так: 30 миллионов - это не решение проблемы, а отсрочка. Вопрос лишь в том, сколько ещё придётся платить и как долго.