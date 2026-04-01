Антициклон разгонит облака: где сегодня будет теплее всего?

Первое апреля в Латвии пройдёт спокойно и без погодных сюрпризов. В большей части страны небо прояснится, выглянет солнце. Лишь на побережье местами сохранится туман, который может держаться дольше обычного.

Осадки не ожидаются. Ветер будет слабым или умеренным, северного и северо-западного направления. Погоду формирует антициклон, поэтому атмосферное давление остаётся повышенным - около 1020-1025 гектопаскалей на уровне моря.

Температура воздуха распределится неравномерно. У моря будет заметно прохладнее - от +1 до +7 градусов. В остальных регионах воздух прогреется до +8..+13 градусов. Самая тёплая погода ожидается в Латгале.

В Риге солнце временами будет пробиваться сквозь облака, однако на севере города сохранится пасмурная и туманная погода. При северном ветре температура не поднимется выше +5 градусов.

День обещает быть тихим и ясным - классическое весеннее потепление без резких колебаний.