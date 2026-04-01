Бордер-колли по кличке Молли исчезла после того, как её хозяйка сорвалась с высоты около 55 метров во время похода. Женщину срочно эвакуировали вертолётом — с серьёзными травмами. А собака… просто пропала.

Место — дикая горная местность, где даже людей находят не всегда.

Шансы — почти нулевые.

Но дальше началось неожиданное.

Частная команда решила попробовать — хотя спасательные операции для животных там официально не финансируются. Один полёт вертолёта стоит около 50 долларов в минуту. Нужно было хотя бы 2400 долларов.

За 8 часов незнакомые люди собрали 11 500 долларов.

И поиски начались.

Команда из пилотов, добровольцев и даже ещё одной собаки отправилась в горы с тепловизором. Они вернулись туда, где произошёл несчастный случай.

И там, среди камней и брызг воды, у подножия водопада…

сидела Молли.

Живая.

Как оказалось, она не упала вместе с хозяйкой.

Всю неделю собака, вероятно, возвращалась к последнему месту, где их пути разошлись.

Спасение выглядело как сцена из фильма:

вертолёт зависает низко над скалами, спасатель спускается вниз, приманивает Молли кусочком колбасы — и берёт её на руки.

На видео видно, как он несёт собаку под одной рукой, а под другой — ещё одного пса, которого взяли «на всякий случай».

Когда новость дошла до хозяйки, это уже был не просто счастливый исход.

Это было облегчение после недели неизвестности.

Она получила переломы и сильные ушибы.

Но, кажется, теперь восстанавливаться будет легче.

Потому что Молли дождалась.