Неделю ждала у водопада: собака выжила там, где не ищут даже людей! (1)

Редакция PRESS 1 апреля, 2026 13:23

Животные

В горах Новой Зеландии произошло то, что обычно заканчивается совсем иначе. Но в этот раз — история с финалом, в который сложно поверить.

Бордер-колли по кличке Молли исчезла после того, как её хозяйка сорвалась с высоты около 55 метров во время похода. Женщину срочно эвакуировали вертолётом — с серьёзными травмами. А собака… просто пропала.

Место — дикая горная местность, где даже людей находят не всегда.
Шансы — почти нулевые.

Но дальше началось неожиданное.

Частная команда решила попробовать — хотя спасательные операции для животных там официально не финансируются. Один полёт вертолёта стоит около 50 долларов в минуту. Нужно было хотя бы 2400 долларов.

За 8 часов незнакомые люди собрали 11 500 долларов.

И поиски начались.

Команда из пилотов, добровольцев и даже ещё одной собаки отправилась в горы с тепловизором. Они вернулись туда, где произошёл несчастный случай.

И там, среди камней и брызг воды, у подножия водопада…

сидела Молли.

Живая.

Как оказалось, она не упала вместе с хозяйкой.
Всю неделю собака, вероятно, возвращалась к последнему месту, где их пути разошлись.

Спасение выглядело как сцена из фильма:
вертолёт зависает низко над скалами, спасатель спускается вниз, приманивает Молли кусочком колбасы — и берёт её на руки.

На видео видно, как он несёт собаку под одной рукой, а под другой — ещё одного пса, которого взяли «на всякий случай».

Когда новость дошла до хозяйки, это уже был не просто счастливый исход.

Это было облегчение после недели неизвестности.

Она получила переломы и сильные ушибы.
Но, кажется, теперь восстанавливаться будет легче.

Потому что Молли дождалась.

 

Комментарии (1)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (1)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (1)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (1)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (1)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (1)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (1)

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (1)

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

