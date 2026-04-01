В Даугавпилсе велосипедист сбил женщину на тротуаре и попытался скрыться. ВИДЕО

По данным Муниципальная полиция Даугавпилса, велосипедист наехал на женщину сзади. В результате падения она, предположительно, получила травмы. Виновник происшествия не остановился, не оказал пострадавшей помощь и покинул место аварии.

В момент происшествия мимо места ДТП проезжал автомобиль Службы неотложной медицинской помощи. Медики немедленно остановились и оказали женщине первую помощь.

Сотрудники поста видеонаблюдения, используя возможности городской системы камер, продолжали отслеживать предполагаемого виновника и оперативно передали информацию всем патрульным экипажам. Вскоре мобильная патрульная группа муниципальной полиции задержала мужчину 1993 года рождения.

По словам задержанного, у его велосипеда не работали тормоза. Однако он не смог объяснить, почему после наезда покинул место происшествия и не оказал помощь пострадавшей.

Задержанный передан сотрудникам Госполиции для проведения дальнейших процессуальных действий.