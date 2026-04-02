Латвийская военная разведка: Россия может значительно усилить ядерный шантаж

В отчёте подчёркивается, что ядерное оружие занимает всё более важное место в отношениях и коммуникации России с внешним миром. Целенаправленные действия Москвы за последние годы, особенно после аннексии Крыма в 2014 году, способствовали деградации глобальной системы контроля над вооружениями. Россия активно использует это для усиления эффекта ядерных угроз.

В феврале 2026 года истёк срок действия российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений New START, и договор не был продлён. Россия приостановила своё участие в нём ещё в феврале 2023 года, но обязалась соблюдать его положения, за исключением обмена информацией и взаимных инспекций.

В конце того же года Совет Федерации РФ одобрил отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а в ноябре 2024 года была принята новая ядерная доктрина, существенно снизившая порог применения ядерного оружия.

«Если Кремль будет убеждён, что ядерный шантаж даёт желаемый результат, то вполне возможно, что в ближайшее время связанные с ядерным оружием угрожающие действия — риторика о подготовке к ядерным испытаниям, увеличение количества вооружений или их развёртывание в новых местах и тому подобное — станут более частыми и целенаправленными», — говорится в отчёте MIDD.

Служба также отмечает, что в 2025 году Россия с разной степенью успеха продолжала испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», крылатые ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» и ядерные торпеды «Посейдон».

После принятия на вооружение все эти системы создадут потенциальную угрозу для противников России. Однако, скорее всего, если только Москва не почувствует экзистенциальной опасности, они будут использоваться так же, как и другие ядерные вооружения, уже имеющиеся в арсенале РФ, — для сдерживания и угроз.