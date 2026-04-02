Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Латвийская военная разведка: Россия может значительно усилить ядерный шантаж

2 апреля, 2026 13:44

Новости Латвии 0 комментариев

Если Кремль убедится, что ядерный шантаж приносит желаемые результаты, в ближайшее время могут участиться и стать более целенаправленными угрожающие действия, связанные с ядерным оружием. К такому выводу пришла Служба военной разведки и безопасности (СВРБ, MIDD) в своём ежегодном отчёте об оценке угроз и обзоре деятельности за 2025 год.

В отчёте подчёркивается, что ядерное оружие занимает всё более важное место в отношениях и коммуникации России с внешним миром. Целенаправленные действия Москвы за последние годы, особенно после аннексии Крыма в 2014 году, способствовали деградации глобальной системы контроля над вооружениями. Россия активно использует это для усиления эффекта ядерных угроз.

В феврале 2026 года истёк срок действия российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений New START, и договор не был продлён. Россия приостановила своё участие в нём ещё в феврале 2023 года, но обязалась соблюдать его положения, за исключением обмена информацией и взаимных инспекций.

В конце того же года Совет Федерации РФ одобрил отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а в ноябре 2024 года была принята новая ядерная доктрина, существенно снизившая порог применения ядерного оружия.

«Если Кремль будет убеждён, что ядерный шантаж даёт желаемый результат, то вполне возможно, что в ближайшее время связанные с ядерным оружием угрожающие действия — риторика о подготовке к ядерным испытаниям, увеличение количества вооружений или их развёртывание в новых местах и тому подобное — станут более частыми и целенаправленными», — говорится в отчёте MIDD.

Служба также отмечает, что в 2025 году Россия с разной степенью успеха продолжала испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», крылатые ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» и ядерные торпеды «Посейдон».

После принятия на вооружение все эти системы создадут потенциальную угрозу для противников России. Однако, скорее всего, если только Москва не почувствует экзистенциальной опасности, они будут использоваться так же, как и другие ядерные вооружения, уже имеющиеся в арсенале РФ, — для сдерживания и угроз.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Важно

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать
Загрузка

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Читать

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

Новости Латвии 10:55

Новости Латвии 0 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать