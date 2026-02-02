Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Тихая болезнь мозга, о которой не говорят: риск деменции вырастает в четыре раза

2 февраля, 2026

Наука 0 комментариев

Она не болит, не парализует и не обязательно приводит к инсульту. Но именно она может незаметно запустить деменцию — и делает это гораздо чаще, чем считалось раньше.

Анализ медицинских данных почти двух миллионов пожилых людей показал тревожную картину. У людей с одной малоизвестной патологией сосудов мозга вероятность получить диагноз «деменция» в течение пяти лет оказалась в четыре раза выше, чем у остальных.

Самое неожиданное — инсульт для этого не нужен.

Речь идёт о состоянии, при котором белок постепенно накапливается внутри мелких сосудов мозга. Сначала — без симптомов. Со временем сосуды становятся хрупкими, ухудшается кровоснабжение, начинают страдать зоны, отвечающие за память и мышление. Человек может жить обычной жизнью и не подозревать, что процесс уже идёт.

Цифры выглядят пугающе. Почти каждый второй человек с этой патологией получает диагноз деменции в течение пяти лет. Среди тех, у кого её нет, — примерно каждый десятый. Даже без инсульта риск остаётся почти таким же высоким. Инсульт сам по себе увеличивает вероятность деменции, но не так сильно, как эта «тихая» болезнь.

Долгое время считалось, что главный путь к деменции — острое сосудистое событие. Новые данные показывают: мозг может терять когнитивные функции медленно и незаметно, без драматичных эпизодов и госпитализаций.

Никаких громких симптомов.
Никаких обязательных инсультов.
Просто постепенные изменения, которые легко списать на возраст.

Иногда самые опасные процессы в организме ведут себя слишком тихо.
 
 

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

15:01

0 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

14:23

0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

13:29

0 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

13:15

0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

12:13

0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

12:08

0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

12:00

0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

