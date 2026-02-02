Тихая болезнь мозга, о которой не говорят: риск деменции вырастает в четыре раза

Анализ медицинских данных почти двух миллионов пожилых людей показал тревожную картину. У людей с одной малоизвестной патологией сосудов мозга вероятность получить диагноз «деменция» в течение пяти лет оказалась в четыре раза выше, чем у остальных.

Самое неожиданное — инсульт для этого не нужен.

Речь идёт о состоянии, при котором белок постепенно накапливается внутри мелких сосудов мозга. Сначала — без симптомов. Со временем сосуды становятся хрупкими, ухудшается кровоснабжение, начинают страдать зоны, отвечающие за память и мышление. Человек может жить обычной жизнью и не подозревать, что процесс уже идёт.

Цифры выглядят пугающе. Почти каждый второй человек с этой патологией получает диагноз деменции в течение пяти лет. Среди тех, у кого её нет, — примерно каждый десятый. Даже без инсульта риск остаётся почти таким же высоким. Инсульт сам по себе увеличивает вероятность деменции, но не так сильно, как эта «тихая» болезнь.

Долгое время считалось, что главный путь к деменции — острое сосудистое событие. Новые данные показывают: мозг может терять когнитивные функции медленно и незаметно, без драматичных эпизодов и госпитализаций.

Никаких громких симптомов.

Никаких обязательных инсультов.

Просто постепенные изменения, которые легко списать на возраст.

Иногда самые опасные процессы в организме ведут себя слишком тихо.



